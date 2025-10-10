“Regimul Viktor Orban, un caz psihiatric”. Scriitorul care a câștigat premiu Nobel pentru Literatură, adversar al premierului maghiar

Scriitorul care a câștigat premiu Nobel pentru Literatură, adversar al premierului maghiar FOTO: Hepta

Scriitorul maghiar László Krasznahorkai, câștigător al Premiului Nobel pentru Literatură 2025, este un adversar înverșunat al premierului Viktor Orban, pe care l-a criticat recent pentru poziția sa față de Războiul din Ucraina.

Într-un interviu publicat în revista americană The Yale Review, László Krasznahorkai a catalogat „neutralitatea” promovată de premierul maghiar drept “o atitudine inumană” și “un caz psihiatric”.

“Acest regim maghiar este un caz psihiatric. Există un calcul inuman în spate: Poate că mi-au ucis deja fiica, dar aș prefera să accept asta ca să nu-i facă rău mamei mele. Dar îi vor face rău și ei. Le vor ucide pe amândouă. E atât de greu de înțeles?”, a precizat László Krasznahorkai.

Acesta a sugerat că o țară precum Ungaria nu poate adopta o poziție neutră, în condițiile în care armata rusă invadează o țară vecină. Krasznahorkai a spus că respinge vehement poziția premierului maghiar, potrivit căreia invazia rusă “este un război slavic”:

“Mă umple de groază. Ungaria este o țară vecină cu Ucraina, iar regimul Orban adoptă o poziție fără precedent - aproape fără egal în istoria Ungariei. Acest lucru se datorează parțial faptului că, până acum, noi eram mereu cei atacați și cei care pierdeau și parțial pentru că nu mi-aș fi putut imagina niciodată că conducerea politică maghiară ar vorbi despre așa-numita neutralitate în această chestiune!”, a mai spus Krasznahorkai.

El mai spune că nu se poate obișnui cu ideea de război și că îl consideră „o nebunie a lumii moderne”:

„Toate acestea se întâmplă în timp ce, în spațiul digital, există o viziune a viitorului care promite că avansul amețitor al tehnologiei va aduce în curând o lume frumoasă, nouă. Aceasta este o nebunie totală. În timp ce un război fundamental de secol XX se dezlănțuie, cineva vorbește despre cum vom merge curând pe Marte. Sper ca Putin și simpatizanții lui să fie primii pasageri”.

În conformitate cu viziunea din romanele sale, în care binele și răul coexistă în această lume, Krasznahorkai a subliniat că nu vede Apocalipsa ca pe un eveniment brusc, ci ca pe un proces continuu:

„Apocalipsa nu este un singur eveniment, așa cum profeția Judecății de Apoi o prezintă. Apocalipsa este un proces care durează de foarte mult timp și va continua mult timp de acum înainte. Apocalipsa este acum. Apocalipsa este o judecată continuă.”

Krasznahorkai, recompensat pentru "opera sa captivantă şi vizionară"

Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câştigat joi Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2025, potrivit unui anunţ făcut de Academia Suedeză din Stockholm în cadrul unei conferinţe de presă transmisă în direct pe site-ul nobelprize.org.

Laureatul din acest an al Premiul Nobel pentru Literatură a fost recompensat pentru "opera sa captivantă şi vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei", conform Academiei Suedeze.

"László Krasznahorkai este un mare scriitor epic în tradiţia central-europeană care se întinde de la Kafka la Thomas Bernhard, caracterizată prin absurd şi exces grotesc. Însă, arcul său are mai multe corzi şi este orientat şi către Est, adoptând un ton mai contemplativ, fin calibrat", potrivit comunicatului Academiei Suedeze.