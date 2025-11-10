Radu Marinescu cere detenţie pe viaţă pentru femicid, după crima din Teleorman: "Nu poate fi tolerat într-o societate democratică"

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. Foto: Agerpres

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, cere detenţie pe viaţă în cazul crimelor din gelozie, după tragedia din Teleorman. Ministrul a spus că legea este în lucru, calificând astfel de gesturi extreme drept "acte de o gravitate şi atrocitate care nu pot fi tolerate într-o societate democratică". "Dar, indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată nu ai rezolvat nimic", a subliniat Marinescu.

"Așa ceva să se întâmple într-o societate democratică, într-un stat care se consideră a respecta drepturile și libertățile, și a proteja cetățenii, este într-adevăr un lucru inadmisibil, inacceptabil.

Este necesar să întărim cadrul legal, în sensul în care Ministerul Justiției deja a pus în consultare publică o soluție legislativă care introduce o formă calificată a infracțiunii de omor, care permite pronunțarea inclusiv a unei pedepse de privare de libertate pe viață, pentru infracțiuni de suprimare a vieții, care sunt justificate, între ghilimele să spun așa, că nu poate exista justificare, de motive josnice, cum ar fi inclusiv acelea de gen, adică ipoteza femicidului", a spus Radu Marinescu la Digi24.

Ministrul a subliniat că actuala legislaţie, deşi imperfectă, "are prevederi care pot să apere victimele aflate în situaţii similare cu cea a femeii care a fost ucisă sâmbătă seară".

"Important este de precizat că noi avem legislaţie, în momentul de faţă, care trebuie să fie aplicată şi care are aptitudinea să prevină astfel de cazuri. Ea este de îmbunătăţit, dar există în momentul de faţă instrumente legale care să prevină astfel de cazuri. Întrebarea este ce s-a întâmplat în acest caz şi aici trebuie verificat. Constituţia dă o anumită autoritate ministrului Justiţiei şi voi solicita clarificări cu privire la modul în care drepturile şi libertăţile cetăţenilor, ale doamnei care a fost ucisă într-un mod atât de groaznic, în acest caz, au fost respectate şi protejate, adică să ştim dacă şi-au făcut datoria autorităţile statului.

În limitele competenţelor mele, pentru că, încă o dată, vreau să fiu foarte bine înţeles, eu nu am competenţe să intervin în conţinutul cauzelor care se află pe rolul organului judiciar, şi trebuie să respectăm acest lucru tocmai pentru a asigura independenţa justiţiei, dar am competenţe de a veghea la modul cum sunt apărate drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi în baza acestor competenţe pot să cer informaţii despre modul în care a fost gestionată o anumită situaţie", a adăugat Radu Marinescu.

Întrebat dacă este de acord cu introducerea noţiunii de femicid în legislaţie, ministrul a spus că este de acord cu "orice formulă legală care ajută combaterea mai fermă a acestui fenomen".

"Dar, indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată nu ai rezolvat nimic", a subliniat Marinescu.

"Trebuie să acționăm cu promptitudine, repet, nu numai la nivelul organelor de urmărire penală, organelor judiciare, ci și la nivelul organelor administrative, la nivelul polițienesc, de prim contact cu cetățeanul, la nivelul educativ, dacă nu educăm cetățenii, pentru a cunoaște foarte clar că nu trebuie să te consideri superior unei alte persoane, că nu trebuie să fii tiranic sau abuziv, că persoana care poate să fie victimă are drepturi și are posibilitatea să reacționeze. De acolo pleacă o soluție care, repet, este mult mai amplă pentru a combate aceste fenomene de violență. Și uitați-vă că nu e numai violența domestică, violența împotriva femeilor, avem fenomene extremiste în societate, avem fenomene de ură din ce în ce mai puternice față de foarte multe categorii sociale. Toate acestea trebuie combătute prin fermitate instituțională și prin resurse educaționale, pentru a îi face pe cetățeni să înțeleagă că toleranța, respectul celuilalt sunt valorile fundamentale fundamentale ale unei societăți normale", a mai spus Marinescu.

O femeie de 26 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă de fostul soţ în plină stradă sâmbătă seară, în comuna teleormăneană Beciu. Când a fost atacată cu cuţitul, tânăra îl ţinea în braţe pe unul dintre copiii ei, în vârstă de trei ani.

Femeia avea un ordin de protecție emis împotriva agresorului, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Teleorman. Potrivit polițiștilor, femeia îl denunțase pe bărbat pentru răpire și viol, iar autoritățile emiseseră două ordine de protecție – unul provizoriu și unul emis de instanță.