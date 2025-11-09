O femeie cu un copil în brațe a fost înjunghiată mortal de fostul soț, pe o stradă din Teleorman

O femeie de 26 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă de fostul soţ în plină stradă, în comuna teleormăneană Beciu. Când a fost atacată cu cuţitul, tânăra îl ţinea în braţe pe unul dintre copiii ei, în vârstă de trei ani.

Polițiștii din Turnu Măgurele au fost sesizați sâmbătă, în jurul orei 18:20, prin apel la 112, de către un bărbat, care a anunțat că o femeie este inconștientă, pe stradă, în comuna Beciu.

La fața locului au mers polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Lunca care au stabilit că, în timp ce o femeie, de 25 de ani, se afla pe stradă, în comuna Beciu, împreună cu fiul său, de 3 ani, aceasta ar fi fost înjunghiată de soțul său, de care ar fi fost despărțită de câteva luni.

La fața locului a sosit un echipaj medical. În ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarat decesul femeii.

Agresorul, un bărbat de 42 de ani, a fost identificat la domiciliul părinților săi. Avea răni la mâini și gât pe care și le-ar fi făcut singur, potrivit datelor din anchetă.

Primele date din ancheta Poliţiei arată că agresorul, de care femeia se despărţise în urmă cu câteva luni, avea un ordin prin care i se interzicea să se apropie de victimă. IPJ Teleorman a comunicat că ordinul fusese emis în 22 septembrie. Ulterior, în 26 septembrie, împotriva bărbatului a fost emis ordin de protecție, de către Judecătoria Turnu Măgurele, pentru o perioadă de 6 luni.

În ambele situații, victima nu a dorit montarea unui sistem de monitorizare electronică, în cauză polițiștii desfășurând activitățile specifice conform cadrului legal în vigoare, a transmis IPJ Teleorman.

Precizările IPJ Teleorman:

22 octombrie, ora 11:35: Un bărbat a sesizat prin 112 că ginerele său îl amenință, dar acuzațiile nu s-au confirmat, iar apelantul a fost sancționat contravențional pentru comportament necorespunzător.

24 octombrie, ora 17:40: Poliția a fost chemată pentru a interveni într-un conflict între un bărbat și ginerele său. În aceeași zi, în jurul orei 17:20, ginerele a sesizat că cineva aruncă pietre în autoturismul său. După verificări, reclamantul a fost sancționat contravențional.

25 octombrie, ora 11:55: Un alt bărbat a reclamat agresiune fizică din partea tatălui ginerelui său. Sesizarea a fost verificată, iar bărbatul reclamat a fost sancționat contravențional. Persoana vătămată nu a dorit să depună plângere penală.

26 octombrie: O femeie de 25 de ani a depus o plângere privind încălcarea unui ordin de protecție de către soțul ei, care ar fi luat-o cu forța dintr-un parc, ar fi dus-o în extravilan și ar fi întreținut relații sexuale împotriva voinței sale. În urma cercetărilor, a fost deschis un dosar penal pentru viol, lipsire de libertate și violență în familie, însă nu s-au găsit suficiente dovezi pentru măsuri preventive.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24.