Un bărbat din Hunedoara s-a dus la poliție ca să spună că soția l-a bătut. Femeia e obligată acum să poarte dispozitiv de monitorizare

Sursa foto: Facebook

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Hunedoara efectuează cercetări într-un dosar penal de violenţă în familie, după ce un bărbat a reclamat că ar fi fost agresat şi ameninţat de soţia sa, în urma evaluării situaţiei fiind dispuse măsuri de protecţie a victimei, a informat vineri Inspectoratul de Poliţie Judeţean, potrivit Agerpres.

În vârstă de 51 de ani, fmeia implicată în acest incident a fost obligată să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică, au mai precizat oficialii de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara.

Cazul a intrat în atenţia poliţiştilor după ce, vineri dimineaţa, bărbatul de 47 de ani a venit la sediul Poliţiei Hunedoara şi a reclamat faptul că ar fi fost agresat fizic şi ameninţat de soţia sa.

"Din verificările efectuate de poliţişti a rezultat că, în data de 7 ianuarie 2026, bărbatul ar fi fost ameninţat de soţia sa, o femeie în vârstă de 51 de ani, domiciliată în municipiul Hunedoara, prin mesaje text cu conţinut ameninţător, fapte care i-ar fi creat o stare de temere.

De asemenea, în seara zilei de 8 ianuarie 2026, în jurul orei 21:00, pe fondul unor neînţelegeri verbale, acesta ar fi fost lovit cu pumnul în zona feţei", precizează sursa citată.

Bărbatul a parcurs formularul de evaluare a riscului, iar poliţiştii au dispus emiterea unui ordin de protecţie provizoriu.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru infracţiunea de violenţă în familie, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele, arată IPJ Hunedoara.