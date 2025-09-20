60% dintre victimele violenței domestice nu acceptă ca agresorii să fie monitorizați cu brățara electronică. De ce se tem

Protest împotriva violenței domestice în București. Foto: Agerpres

Violența împotriva femeilor pare a fi un fenomen scăpat de sub control în România. Statisticile privind violența domestică în România dezvăluie amploarea fenomenului care curmă zeci de vieți ale fetelor și femeilor an de an. Un calcul simplu arată că, în România anului 2025, o femeie e bătută la fiecare patru minute. 33 de tinere au fost ucise de parteneri sau de foştii iubiţi obsedaţi. Grav este că 60% dintre victimele violenței nu acceptă ca agresorii lor să fie monitorizați cu brățara electronică de teamă că vor fi ele însele urmărite de poliție.

Este clar că legea actuală nu este suficientă pentru a le proteja pe victime. Se propun măsuri mai aspre şi chiar modificări legislative pentru violenței, inclusiv introducerea femicidului în Codul Penal.

Femicidul, uciderea unei femei pentru că este femeie, nu este recunoscut juridic în România, iar lipsa de acțiune sistemică alimentează repetiția violenței.

În cele nouă luni din anul 2025, 33 de femei au fost ucise de parteneri și foști parteneri. Fără recunoaștere oficială a conceptului de femicid, nu avem nici date clare, nici politici coerente pentru a-l combate.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

33 de femei ucise în 2025

Ultimele cazuri de ucidere a femeilor au șocat întreaga ţară. Unul dintre cele mai revoltătoare cazuri a avut loc în judeţul Prahova.



Andreea, o tânără de doar 22 de ani, însărcinată, a murit, în Prahova, după ce a fost lovită în cap cu un topor. Polițiștii l-au reținut pe pe concubinul femeii, un bărbat de 37 de ani, pentru crimă. Individul a fugit după ce a lovit-o pe tânără, dar a fost prins la scurt timp. Atacul a avut loc sub ochii mamei fetei și celor doi copii ai ei și a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.



Teodora, mama unei fetiţe și însărcinată cu cel de-al doilea, a murit pe stradă după ce a fost împușcată de fostul iubit, care o hărţuia de ani de zile. După ce a ucis-o, individul a fugit, fiind încolțit ulterior de polițiști. Avea două pistoale la el, iar cu unul dintre ele și-a luat zilele.



Anda, în vârstă de 23 de ani, a fost ucisă de bărbatul faţă de care avea ordin de protecţie. După ce a ucis-o, individul a incendiat casa în care se aflau copilul şi mama victimei.



Romina, o tânără de 28 de ani, mamă a două fetiţe, a murit după ce a fost abandonată pe asfalt de fostul partener. Individul a mers la locul de muncă al femeii, un restaurant, a abordat-o și s-au certat din cauza unor mesaje pe care victima le-ar fi trimis altui bărbat.

Suspectul s-a urcat în autoturism, iar victima l-a urmat. A făcut greșeala să se aplece la geam și să îl zgârie. Furios, agresorul a prins-o de mână și a demarat. A gonit 1,5 km cu 100 de kilometri pe oră. Într-un final a eliberat-o, iar victima a căzut pe asfalt și s-a lovit la cap, fapt ce i-a provocat decesul.

Parchetul General vrea să schimbe legea

Un grup de lucru a fost înființat la Parchetul General pentru a modifica legea astfel încât intervențiile în cazul violenței domestice să fie mai repde și victimele să beneficieze de mai multe măsuri de protecție.

„Vom vedea care sunt hibele legislative, care impactează negativ efortul Parchetelor de a combate acest fenomen.

Grupul de lucru are și un al doilea obiectiv, respectiv să stabilească la nivelul ministerului public o metodologie de investigare a acestor infracțiuni.

(...) Încercăm să descurajăm în timp real genul acesta de acte sociale, deci să aibă încredere (victimele n.red) să se adreseze instituțiilor pentru că există o gamă largă de măsuri de protecție: mutare provizorie într-un centru, acordarea unor vouchere de subzistență pentru o perioadă, deci sa aibă curaj, să nu aștepte și să tergiverseze un astfel de demers”, a spus procurorul general Alex Florența la Antena 3 CNN.

Însă, doar 40 la sută dintre victime acceptă ca agresorii să fie monitorizați prin brățara electronică. Multe dintre ele se tem de faptul că ar putea fi ascultate, interceptate, urmărite de polițiști prin dispozitivul pe care și ele trebuie să-l poarte. Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul de Interne, le asigură pe victime că nu au de ce să se teamă.

„Cea mai buna soluție este monitorizarea pentru că această brățară ne permite să vedem în timp real și dacă are intenția de a se deplasa. Este exclusă posibilitatea unei înregistrări. Dispozitivele au un singur rol, să vedem unde se află. Este exclus ca prin dispozitive să se intervină în viața intimă a persoanelor”, a precizat Bogdan Despescu.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24.