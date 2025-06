Violența domestică face ravagii în România: o femeie e bătută la fiecare 4 minute, 32 au fost ucise până în luna mai

Protest în București, după ce o tânără mamă însărcinată a fost ucisă de iubitul ei. Foto: Getty Images

Statisticile privind violența domestică în România dezvăluie amploarea fenomenului care curmă zeci de vieți ale fetelor și femeilor an de an. Doar în primele cinci luni ale acestui an, au fost ucise 32 de femei, iar polițiștii au intervenit în aproape 50.000 de cazuri de violență domestică. Un calcul simplu arată că, în România anului 2025, o femeie e bătută la fiecare patru minute. Peste jumătate dintre aceste cazuri de violență au loc în mediul rural.

Și datele Eurostat au arătat luna aceasta că fenomenul violenţei asupra femeilor este mai mare în România comparativ cu alte state UE. Violența în cuplu, în țara noastră, se regăsește în toate mediile sociale, indiferent de rezidență sau educație. Cifrele anunțate de IGPR confirmă această realitate socială.

„În primele 5 luni ale anului, polițiștii au emis 4.670 de ordine de protecție provizorii, 1.783 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată. În aceeași perioadă, polițiștii au intervenit la 49.989 de cazuri de violență domestică, dintre care 24.815 în mediul urban și 25.174 în mediul rural”, a precizat IGPR.

Cea mai mare pondere în cadrul infracțiunilor o reprezintă „lovirea sau alte violențe” - 56,2% (10.567 de fapte), a informat Inspectoratul.



În aceeași perioadă, instanțele judecătorești au emis 5.141 de ordine de protecție, 1.783 fiind provenite din ordine de protecție provizorii, iar referitor la nerespectarea ordinului de protecție, au fost sesizate 2.114 infracțiuni.

De asemenea, IGPR a anunțat că de la începutul acestui an 32 de femei au fost ucise.

„Se observă o tendință de scădere a numărului de omoruri asociate acestui fenomen - dacă în anii 2023 și 2024 au fost înregistrate câte 86 de cazuri, în primele cinci luni ale acestui an au fost raportate 32 de omoruri”, a transmis IGPR.

IGPR susține, în același comunicat că a instruit peste 7.000 de polițiști cu privire la modul de acțiune în cazurile de violență domestică și că „prevenirea și combaterea violențelor de orice fel reprezintă un domeniu prioritar de acțiune pentru Poliția Română”.

Realitatea însă spune altceva. Teodora Marcu, o mamă însărcinată, a fost ucisă de fostul ei partener, care o mai abuzase trecut, într-un cartier de la marginea Bucureștiului. Tânăra anunțase poliția încă din 2021 că agresorul ei are arme, dar reclamația a fost respinsă de un judecător. Tânăra făcuse patru plângeri penale și avusese mai multe ordine de protecție împotriva agresorului.

De asemenea, o altă tânără însărcinată a fost omorâtă, luni, cu toporul de iubitul care o mai lovise anterior. Ce este şi mai cutremurător este faptul că mama femeii ucise şi vecinii povestesc cum de fiecare dată când victima fugea din casa agresorului, acesta apela la poliţiştii din comună pentru a o aduce înapoi. Aşa s-ar fi întâmplat şi luni, înainte ca Andreea să fie măcelărită în faţa celor doi copii.

Președintele Nicușor Dan a făcut un apel, miercuri, la autoritățile responsabile să trateze fiecare caz de violență domestică cu maximă seriozitate, menționând că va colabora cu viitorul Guvern pentru a construi un pachet de măsuri concrete, care să asigure protecția reală a victimelor și prevenirea violenței de gen.