Ploaie îngheţată pe drumurile din Oltenia. Avertisment CNAIR pentru șoferi: “Gheaţa se depune peste materialul antiderapant”

Potrivit CNAIR, șoferii riscă să se confrunte cu carosabil “oglindă”. Sursa foto: CatEyePerspective / Getty Images

Pe mai multe drumuri din Oltenia a fost semnalat fenomenul de ploaie îngheţată, potrivit unui avertisment al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

În acest context, compania vine cu recomandări pentru şoferi, să reducă viteza la minimum, să păstreze distanţă mare faţă de alte vehicule, să evite frânările şi manevrele bruşte şi să folosească frâna de motor.

”ATENŢIE – FREEZING RAIN (ploaie îngheţată), fenomen meteo deosebit de periculos. Mai multe zone din Oltenia. Freezing rain este unul dintre cele mai periculoase fenomene meteo pentru trafic. Ploaia îngheaţă instantaneu la contactul cu carosabilul rece şi formează un strat de gheaţă invizibil, extrem de alunecos”, scrie CNAIR într-o postare pe Facebook.

Potrivit CNAIR, șoferii riscă să se confrunte cu carosabil “oglindă”, greu de observat, aderenţă aproape inexistentă, distanţă de frânare mult mărită, risc ridicat de derapaje şi accidente, chiar şi la viteze mici.

CNAIR vine cu o serie de recomandări pentru şoferi: reduceţi viteza la minimum; păstraţi distanţă mare faţă de alte vehicule; evitaţi frânările şi manevrele bruşte; folosiţi frâna de motor; evitaţi deplasările neesenţiale; atenţie sporită pe poduri, pasaje, viaducte şi în zonele umbrite.

Potrivit CNAIR, drumarii intervin permanent cu utilaje şi material antiderapant, însă, în condiţii de freezing rain, efectul este temporar.

”Important: acest fenomen nu permite acţionare preventivă – gheaţa se depune peste materialul antiderapant, formând un pod de gheaţă. Dacă sunteţi surprinşi în trafic, opriţi în siguranţă în afara părţii carosabile şi aşteptaţi intervenţia utilajelor”, mai transmite CNAIR.

Cum poate fi înlăturată gheața care acoperă autoturismul

Ploaia înghețată transformă maşina într-o carcasă de gheaţă în care cu greu mai poţi pătrunde. În aceste situaţii, există însă o listă de trucuri. Ce poţi face şi ce să NU faci ca să deblochezi autoturismul. Cel mai important este să NU aruncaţi apă fierbinte pe maşină.

Puteţi produce pagube iremediabile. Specialiştii spun aşa. Folosiţi racleta. Dacă nu face faţă, apelaţi la un spray special de dezgheţat parbrizul. Sau, la lichidul de parbriz. O soluţie la îndemână ar fi şi un amestec de alcool şi apă.