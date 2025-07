Mama tinerei ucise de Emil Gânj: Polițiștii lăsau mașina în fața casei și plecau. Criminalul a trecut strada râzând după ce a omorât-o

Mama Andei (dreapta), tânăra ucisă de Emil Gânj (stânga) spune că, înainte de crimă, polițiștii lăsau mașina în fața porții, apoi plecau. Foto: Antena 3 CNN

Mama Andei, tânăra ucisă de criminalul din Mureș, Emil Gânj, acuză poliția că nu i-ar fi protejat niciodată fiica de fostul concubin.

În prezent, agenții păzesc zi și noapte casa familiei însă, înainte de crimă, oamenii legii își lăsau mașina în fața porții și plecau, susține femeia, într-o declarație în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

"Nu ne-am revenit... Când eram Anda păzită de poliție, credeam că suntem protejați, dar din păcate era doar mașina goală. Poliția nu era. Își lăsau mașina și plecau. Am sunat și 112 de multe ori și le-am spus că este ora 11:30 și mașina de poliție nu este în poartă. Mi-au spus să nu mai sun, că îmi dau amendă. Mi-au spus să tac din gură, că poliția este acolo, dar nu o văd eu..

(Emil Gânj) s-a dus foarte liniștit după ce a făcut crima. A trecut strada pe unde au venit, aproape râzând (...) Când am intrat în casă, am dat față în față cu el și l-am implorat să se oprească. Râdea așa, cumva avea un zâmbet de criminal. Nu pot să-i spun altcumva. Am încercat să-l opresc, dar din păcate nu am putut", a declarat femeia.

Suspectul Emil Gânj, căutat cu efective de sporite de poliție și elicoptere, e de negăsit, de 13 zile

"Se pare că în aceste momente atenția autorităților se concentrează pe verificările din zona împădurită din apropierea localității Zorleni de Vale, acolo unde în aceste momente echipaje de mascați, de polițiști de frontieră și de la Serviciul de Acțiuni Speciale din cadrul Jandarmeriei scotocesc zona împădurită, în încercarea de a ajunge la criminal.

Trebuie spus că, în continuare, autoritățile care participă la aceste căutări beneficiază de sprijinul celor două elicoptere din cadrul M.A.I. Aparatele de zbor au survolat zonele în care autoritățile au găsit indicii că s-ar ascunde asasinul.

Ieri, reprezentanții Poliției Române au anunțat că dispun de indicii clare că asasinul este ajutat de complici, mai exact de persoane care îi furnizează criminalului informații în ceea ce privește căutările. De asemenea, Emil Gânj ar primi de la complicii săi alimente și îmbrăcăminte, motiv pentru care, pe o rază de mai bine de 150 de kilometri, sunt instituite filtre de poliție.

Agenții verifică autoturismele, ca nu cumva asasinul să se ascundă într-una din aceste mașini, mai ales că există indicii că acesta ar putea beneficia inclusiv de ajutor pentru a fi transportat cu autoturismul dintr-un loc în altul.

Așa s-ar explica și faptul că multe persoane au anunțat prezența lui Emil Gânj în diferite locații, atât în județul Cluj, cât și în Bistrița-Năsăud și Mureș, unde ne aflăm și noi.

Vorbim de cea de-a treisprezecea zi de căutări continue, cu efective mărite din cadrul Ministerului Afacerilor Interne", a relatat Andreea Borboros, corespondent Antena 3 CNN.