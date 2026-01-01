Patru cupluri s-au căsătorit la Poarta Sărutului din Târgu Jiu, în noaptea de Revelion. "Am vrut să facem pasul într-un loc special"

Patru cupluri s-au căsătorit la Poarta Sărutului din Târgu Jiu, în noaptea de Revelion. Sursa foto: captură video

Mai mulţi tineri s-au căsătorit în noaptea trecerii dintre ani. Patru cupluri şi-au unit destinele la Poarta Sărutului din Târgu Jiu. În primele minute ale lui 2026, tinerii au spus "Da" în faţa primarului, care le-a oficiat căsătoriile.

"Noi suntem de 6 ani şi jumătate împreună şi am ales să facem acest pas important într-un loc foarte special. Ne dorim să fim sănătoşi şi să avem multă înţelegere", a afirmat una dintre tinerele care s-a măritat.

"Îi transmit soţiei mele c-o să fiu alături de ea şi că o voi iubi mereu", a spus şi mirele.

Marcel Romanescu, primarul oraşului Târgu Jiu, le-a transmis şi el un mesaj tinerilor care şi-au unit destinele:

"Să fie sănătoşi, să se respecte şi, mai ales, faptul că s-au căsătorit la Poarta Sărutului, cu atât mai mult pune o încărcătură asupra relaţiei lor".