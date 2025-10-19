Mii de oameni au participat la marşul "Împreună pentru siguranţa femeilor" organizat în București

În primele opt luni ale anului 2025, 40 de femei au fost ucise. sursa foto: Agerpres.

Mii de oameni au mărșăluit duminică pe străzile Capitalei, la acțiunea „Împreună pentru siguranţa femeilor”, desfășurată pe traseul Piaţa Universităţii – Piaţa Victoriei, notează Agerpres.

Participanții au purtat pancarte cu mesaje de solidaritate și libertate – „Libere – puternice”, „Pe corpul meu nu pui mâna decât dacă vreau eu”, „Solidaritate” – iar în Piaţa Universităţii au fost susţinute discursuri de către reprezentanţi ai mediului academic și ai organizațiilor civice.

„Ieşim în stradă pentru a arăta ce lume ne dorim: o lume în care fiecare femeie şi fiecare fată este în siguranţă la şcoală, pe stradă, la muncă şi acasă. O lume în care relaţiile se construiesc pe încredere şi respect, nu pe frică şi abuz. Marşul este pasul spre această lume. Ne dorim ca autorităţile să facă scut în faţa violenţei de gen. Vrem ca serviciile medicale, poliţia, procurorii, judecătorii şi serviciile sociale să devină sprijin pentru femeile şi fetele aflate în pericol”, transmite Reţeaua pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor, organizatorul evenimentului.

Organizatorii subliniază că responsabilitatea aparţine exclusiv agresorilor, care trebuie să răspundă în faţa legii prin sancţiuni proporţionale cu gravitatea faptelor.

„Vrem ca învingătoarele violenţei să aibă încredere că justiţia le protejează şi le face dreptate. Această încredere nu poate exista decât atunci când poliţiştii, procurorii şi judecătorii îşi elimină prejudecăţile rasiste, clasiste şi sexiste din modul în care aplică legea. Ne dorim ca fiecare persoană să fie ascultată şi respectată, indiferent de orientarea sa sexuală sau identitatea de gen”, se mai arată în mesajul organizației.

Reţeaua atrage atenţia că justificarea culturală a violenţei împotriva fetelor şi femeilor rome este inacceptabilă şi trebuie să înceteze, iar poliţia are datoria „să apere, nu să discrimineze”.

„Avem nevoie de instrumente eficiente pentru evaluarea riscului de femicid, de locuri în adăposturi sigure şi accesibile, precum şi de consiliere psihologică şi juridică gratuită pentru învingătoarele violenţei, dar şi de programe gratuite pentru consilierea agresorilor. Fiecare caz ignorat sau tratat superficial poate însemna o viaţă pierdută, iar statul are obligaţia de a garanta siguranţa cetăţenilor săi. Siguranţa femeilor şi fetelor nu este un favor, ci un drept fundamental care trebuie respectat şi protejat”, subliniază Reţeaua pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor.

Acțiuni similare de conștientizare au avut loc și în alte orașe din țară – Brașov, Sibiu, Iași, Baia Mare, Timișoara, Cluj-Napoca, Arad, Oradea, Piatra-Neamț și Valea Seacă (Bacău) – unde comunitățile locale s-au alăturat apelului pentru protejarea femeilor și fetelor.

Potrivit datelor centralizate de organizațiile de protecție a femeilor, în primele opt luni ale anului 2025, 40 de femei au fost ucise, iar în ultimii zece ani numărul victimelor ucise de un membru al familiei a ajuns la 445.

Numai în 2024 au fost depuse 36.417 plângeri pentru infracțiunea de „loviri și alte violențe”, iar 42% dintre femeile din România au trecut, de-a lungul vieții, prin violență fizică, sexuală sau amenințări.

„Cerem Parlamentului să modifice legea pentru a preveni femicidele şi violenţele care le preced, astfel încât în toate cazurile de violenţă împotriva femeilor şi fetelor să fie evaluat şi identificat la timp riscul de către poliţişti, procurori, judecători, să poată fi dispuse de îndată măsuri de protecţie, iar agresorii să răspundă pentru faptele lor”, solicită Reţeaua.

Totodată, organizația cere incriminarea căsătoriei forţate ca infracţiune distinctă, recunoaşterea acesteia ca formă specifică de violenţă sexuală şi armonizarea legislaţiei naţionale cu prevederile Directivei 1385/2024 privind violenţa împotriva femeilor şi violenţa domestică.