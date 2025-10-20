Încă un femicid în România: Un bărbat din Dolj și-a omorât soția cu toporul, a aruncat-o în fântână, apoi s-a sinucis

Un angajat al Serviciului pentru Acțiuni Speciale discută cu șoferul unei autospeciale de Medicină Legală. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandru Dobre

Un bărbat de 45 de ani, din comuna Unirea, şi-a ucis soţia de 39 de ani, folosind un topor, apoi a aruncat cadavrul într-o fântână, după care s-a spânzurat, a informat, luni, IPJ Dolj.

Totul s-a întâmplat după o ceartă spontană între cei doi soți în timp ce se aflau în apropierea casei lor din localitatea Unirea.

„În continuarea activităţilor investigativ-operative complexe şi de cercetare desfăşurate de colectivul format din poliţişti ai Serviciului Investigaţii Criminale, Poliţiei Municipiului Calafat şi Secţiei 9 Poliţie Rurală Cetate, coordonat la faţa locului de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, însoţiţi de medic legist din cadrul IML Craiova, s-a stabilit faptul că, în dimineaţa zilei de 19 octombrie, în timp ce se aflau în proximitatea locuinţei comune din localitatea Unirea, între bărbatul de 45 de ani şi soţia sa, femeia de 39 de ani, ar fi izbucnit un conflict în timpul căruia bărbatul ar fi lovit-o pe aceasta în mod repetat cu un corp dur-tăietor”, a transmis IPJ Dolj.

Ulterior, bărbatul i-ar fi transportat cadavrul pe un câmp la aproximativ un kilometru de locuinţă, unde l-ar fi aruncat într-o fântână dezafectată.

Ginerele soților a alertat poliția

După ce ar fi abandonat cadavrul, bărbatul ar fi revenit la locuinţa sa, unde s-ar fi spânzurat.

Cazul a fost anunţat poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Calafat de ginerele de 26 de ani al celor doi, după ce acesta şi-a găsit socrul spânzurat la locuinţă.

Ulterior, poliţiştii Secţiei 9 Poliţie Rurală Cetate s-au sesizat cu privire la absenţa din locuinţă a soţiei bărbatului decedat.

„La nivelul Secţiei 9 Poliţie Rurală Cetate fost constituit un colectiv, fiind desfăşurate activităţi de căutare şi scotocire în teren, în vederea găsirii femeii, iar în urma activităţilor desfăşurate, la aproximativ un kilometru de locuinţă, într-o fântână dezafectată, a fost găsită femeia. La faţa locului s-au deplasat şi pompieri din cadrul Detaşamentului de Pompieri Calafat, Detaşamentului 1 Craiova precum şi un elicopter SMURD, femeia fiind extrasă din fântână, din păcate, decedată. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor săvârşit asupra unui membru de familie”, au anunţat reprezentanţii IPJ Dolj.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii situaţii de fapt şi a consecinţelor acesteia.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]