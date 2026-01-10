Cascada cu apă termală de la Toplița a înghețat. Trecătorii s-au oprit să filmeze turţurii uriaşi

Unii dintre şoferi au tras maşinile pe dreapta ca să imortalizeze imaginile ca-n poveştile de iarnă. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Fenomen impresionant în județul Harghita. Cascada Toplița, cunoscută atât pentru frumusețea sa, cât și pentru apele sale termale, a înghețat. Imaginile superbe i-au cucerit pe trecători care s-au oprit să filmeze ţurţurii uriaşi, dar şi aburii care dau viaţă tabloului de iarnă.

Judeţul Hunedoara, la fel ca multe altele din România, se află sub cod galben de ger până luni, la ora 10:00, iar Cascada Toplița a îngheţat. Şi asta pentru că, în zonă, temperaturile au coborât până la minus 12 grade Celsius. Astfel, gerul a transformat apa termală a renumitei cascate într-o perdea de gheaţă. Acest fenomen se întâmplă în fiecare an când mercurul coboară sub 10 grade în termometre.

Cascada din Toplița este înghețată de câteva zile, iar fotografiile publicate de cei care au mers special ca să vadă cum "a sculptat" gerul apa termală au devenit virale. Astăzi, unii dintre şoferi au tras maşinile pe dreapta ca să imortalizeze imaginile ca-n poveştile de iarnă.

› Vezi galeria foto ‹

Cascada Toplița se află sub un izvor cald de apă termală, iar apa atinge temperaturi de 27 de grade Celsius.

Unii dintre turişti au venit din Bicaz ca să vadă cascada din Topliţa şi au spus pentru Antena 3 CNN că şi-au dorit să aibă astfel de amintiri. Localnicii au mărturisit că, de fiecare dată când îngheaţă cascada cu apă termală de la Toplița, merg în zonă ca să o fotografieze.

Cascada mezotermală din Toplița reprezintă unul dintre cele mai fascinante fenomene naturale din România, fiind o raritate geologică care atrage cercetători și turiști din întreaga lume, potrivit visittoplita.ro.

Cascada mezotermală de la Toplița s-a format pe terasa râului Mureș și reprezintă un fenomen natural rar, alimentat de ape termale.

Obiectivul a fost declarat monument al naturii și face parte dintr-o arie protejată de interes național, fiind inclus într-o rezervație naturală de tip biologic și peisagistic.