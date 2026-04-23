Nicuşor Dan a promulgat "Legea femicidului", care prevede închisoare cu viaţa pentru vinovaţi. "Un pas către o justiţie mai umană"

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat, joi, că a promulgat "Legea femicidului". Fapta va fi pedepsită ca în cazul unui omor calificat, adică închisoare de până la 25 de ani sau chiar pe viaţă. "Violența împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare și degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecințe dramatice", a transmis Nicuşor Dan.

"Am promulgat astăzi Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced.

Violența împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare și degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecințe dramatice.

De aceea, și ca un act de recunoaștere a unei realități dureroase pe care avem obligația să o îndreptăm, este extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre și să promoveze măsuri de prevenire a femicidului și a violenței domestice.

Salut inițiativa parlamentarilor care au înțeles gravitatea acestui fenomen și au realizat modificările legislative care se impun.

Această lege transformă angajamentul statului român de a garanta siguranța femeilor și copiilor într-un mecanism concret de prevenție, oferind autorităților instrumentele necesare pentru a interveni la timp, înainte ca violența să devină o tragedie.

Este un pas deosebit de important către conștientizarea cauzelor abuzurilor și violenței îndreptate împotriva femeilor, dar și către o justiție mai eficientă, mai umană, care nu doar sancționează dur agresorii, ci înțelege și previne activ suferința celor mai vulnerabili dintre noi", a postat Nicuşor Dan pe Facebook.

Ce stabileşte "Legea femicidului"

Legea are ca obiect instituirea unor măsuri pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea femicidului, stabilind obiectivele, principiile şi instrumentele necesare pentru protejarea vieţii, integrităţii şi demnităţii femeilor. Legea urmăreşte şi asigurarea unei abordări unitare la nivel naţional, în concordanţă cu standardele internaţionale.

Legea consolidează protecţia copiilor victimelor, obligând autorităţile să identifice şi să adopte măsuri de protecţie pentru minorii afectaţi de aceste situaţii.

Legea elimină, de asemenea, orice condiţionare procedurală care ar putea împiedica investigarea infracţiunii de viol, statul român asumându-şi responsabilitatea deplină de a interveni şi de a proteja victimele.