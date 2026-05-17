Donald Trump amenință că „nu va mai rămâne nimic din Iran”. Negocierile dintre cele două țări sunt încă în impas

Publicat la 20:58 17 Mai 2026 Modificat la 21:09 17 Mai 2026

Donald Trump a amenințat, duminică, pe platforma sa, Truth Social, că „nu va mai rămâne nimic din Iran” dacă acesta nu semnează un acord cu Statele Unite, în timp ce negocierile dintre cele doua ţări rămân în impas, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Pentru Iran, timpul se scurge, şi ar fi bine să acţioneze rapid, altfel nu va mai rămâne nimic din ei”, a ameninţat preşedintele american.

După mai mult de o lună de armistiţiu, perspectiva unei soluţionări a conflictului rămâne îndepărtată.

Statele Unite nu au oferit „nicio concesie concretă” în răspunsul lor la propunerile Iranului, în special în privinţa dosarului nuclear, principalul subiect de divergenţă între cele două ţări, au afirmat, duminică, surse de presă iraniene.

Guvernul american a prezentat o listă de cinci puncte în care a cerut mai ales ca Iranul să nu păstreze decât o singură instalaţie nucleară şi să îşi transfere în SUA întregul stoc de uraniu îmbogăţit, a informat agenţia Fars.

Potrivit acestei surse, SUA au refuzat, de asemenea, să deblocheze „măcar 25%” din activele iraniene îngheţate în străinătate sau să plătească despăgubiri pentru daunele suferite de Iran în timpul războiului.

La rândul său, agenţia Mehr a afirmat că SUA nu au acordat Iranului „nicio concesie tangibilă”, şi a denunţat „condiţii excesive” impuse de guvernul american.

„SUA au cerut, de asemenea, restricţii foarte severe şi de lungă durată asupra sectorului nuclear iranian şi a condiţionat încetarea ostilităţilor pe toate fronturile de deschiderea de negocieri”, a adăugat Mehr.

Luni, diplomaţia iraniană a afirmat că propunerile regimului iranian includeau încetarea imediată a ostilităţilor în regiune, în special în Liban, precum şi ridicarea blocadei impuse porturilor sale de către marina americană.

Iranul a cerut, de asemenea, deblocarea activelor sale deţinute în străinătate, vizate de mult timp de sancţiuni americane.