Mark Rutte pune presiune pe giganții europeni ai apărării și îi cheamă la Bruxelles. NATO vrea mai multe arme și investiții rapide

3 minute de citit Publicat la 14:28 17 Mai 2026 Modificat la 14:31 17 Mai 2026

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va cere săptămâna viitoare companiilor europene din industria de apărare să crească investițiile și să accelereze producția, în timp ce Alianța încearcă să întărească capacitățile militare ale Europei și să îl liniștească pe președintele american Donald Trump, scrie Financial Times.

Rutte urmează să se întâlnească la Bruxelles cu mari grupuri europene din domeniul apărării, pentru a le îndemna să acționeze rapid și pentru a pregăti anunțuri importante înaintea summitului anual al NATO, care va avea loc în iulie, la Ankara, au declarat pentru Financial Times persoane familiarizate cu discuțiile.

Înaintea reuniunii, companiilor li s-a cerut să transmită informații despre investițiile majore pe care le pregătesc și despre capacitatea lor de a crește producția, cu accent pe domenii precum apărarea aeriană și rachetele cu rază lungă de acțiune.

Rutte se întâlnește constant cu directori ai celor mai importante companii europene din industria de apărare, însă adunarea reprezentanților unui număr mare de firme la o singură întâlnire este neobișnuită, au spus surse din industrie. Mesajul său privind așteptările NATO de la aceste companii arată și urgența din interiorul Alianței de a demonstra, la reuniunea liderilor din Turcia, că industria de apărare se extinde.

Printre marii producători europeni de armament care erau așteptați să trimită reprezentanți la întâlnire se numără Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA și Leonardo.

„Nu comentăm detaliile unor întâlniri private, informale.”, a transmis Airbus.

Rheinmetall, MBDA și Leonardo au refuzat să comenteze. Safran și Saab nu au răspuns imediat unei solicitări de comentariu.

NATO vrea ca producătorii europeni de armament să contribuie la îndeplinirea cererilor lui Trump privind creșterea cheltuielilor pentru apărare, în timp ce Alianța încearcă să răspundă nemulțumirilor acestuia legate de ceea ce el consideră a fi lipsa de sprijin pentru războiul său împotriva Iranului.

Investițiile urmăresc, de asemenea, reducerea dependenței Europei de Statele Unite, în contextul îngrijorărilor tot mai mari privind angajamentul Washingtonului față de securitatea continentului. La summitul NATO de anul trecut, de la Haga, statele membre au acceptat cererea lui Trump de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB.

Concentrarea summitului de la Ankara pe contracte de armament ar demonstra impactul acelei decizii și i-ar permite lui Trump să își asume meritul, au spus oficiali informați despre pregătiri.

Rutte vrea ca firmele europene din industria de apărare să investească rapid, fără să aștepte neapărat comenzi guvernamentale mari.

Accesul la rachete cu rază lungă de acțiune a devenit una dintre principalele probleme pentru capitalele europene

Companiile europene de armament și ministerele apărării s-au contrazis în ultimii ani în privința cauzelor producției militare insuficiente de pe continent. Firmele au acuzat guvernele că nu semnează suficiente contracte de achiziție pe termen lung, în timp ce statele susțin că industria nu și-a mărit suficient de repede capacitatea de producție.

În ciuda acestor tensiuni, Rutte vrea să afle de la companii și care sunt obstacolele care împiedică majorarea producției pentru a răspunde nevoilor NATO, au spus două persoane din industrie.

Deși grupurile europene au început să ia măsuri pentru reducerea deficitului de muniție, accesul la rachete cu rază lungă de acțiune a devenit una dintre principalele probleme pentru capitalele europene. Berlinul încearcă să cumpere rachete americane de croazieră Tomahawk pentru a-și întări apărarea împotriva Rusiei, un demers devenit mai urgent după ce Pentagonul a renunțat la planurile de a-și desfășura propriile echipamente.

În același timp, Europa pune presiune pe companiile interne să accelereze dezvoltarea unor alternative.

La începutul lunii mai, Pentagonul a anunțat planuri de retragere a 5.000 de militari americani din Germania, pe fondul unei dispute între Trump și cancelarul Friedrich Merz privind războiul din Iran. Acest conflict a determinat, de asemenea, Statele Unite să consume cantități uriașe de muniții critice, echivalente cu „ani” de producție.

Ambele evoluții au fost noi semnale de alarmă pentru europeni, care trebuie să își întărească rapid capacitatea de producție și propriile capabilități, au spus unele dintre surse. Dacă aliații europeni din NATO vor atinge ținta de 5% din PIB pentru apărare, aceasta ar însemna o creștere combinată de 1.000 de miliarde de dolari a cheltuielilor anuale pentru apărare în 2035, comparativ cu 2024.

Oficialii NATO spun că vor acorduri importante în domenii-cheie în care armatele europene depind puternic de Statele Unite: apărare aeriană, rachete cu rază lungă de acțiune și capacități de informații și supraveghere, precum sateliții spațiali.

Unele companii vor prezenta săptămâna viitoare planuri pentru construirea mai multor fabrici, angajarea de personal, asigurarea materiilor prime esențiale și consolidarea lanțurilor de aprovizionare. Una dintre surse a adăugat că discuțiile vor viza și reducerea dependenței de componente chineze și taiwaneze.

„Secretarul general se întâlnește cconstant cu industria și instituțiile financiare din cadrul Alianței pentru a încuraja creșterea producției, inovarea și investițiile necesare pentru a ne îndeplini nevoile de capabilități”, a declarat un oficial NATO.