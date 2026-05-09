„Consecințele ar fi dramatice”. Panică în orașul din Germania unde sunt mai mulți americani decât localnici, după o decizie a lui Trump

În Vilseck au fost staționate forțe americane încă de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În orașul bavarez Vilseck trăiesc mai mulți americani decât localnici. Acolo se află Regimentul 2 de Cavalerie Stryker, singura brigadă americană permanentă de luptă din Germania. Afacerile locale depind de soldații SUA și de familiile lor, iar mulți localnici sunt angajați la bază. Dacă Donald Trump se ține de cuvânt și retrage 5.000 de militari din Germania, acest mic oraș ar putea simți din plin consecințele, relatează Reuters.

În Vilseck au fost staționate forțe americane încă de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. „Nu am cunoscut niciodată Vilseck în alt fel decât trăind alături de americani”, a spus edilul orașului.

Deși detaliile privind unitățile afectate de ordin nu au fost confirmate, se așteaptă ca Regimentul 2 de Cavalerie Stryker, staționat la cazarma Rose Barracks din Vilseck, să fie retras.

„Consecințele ar fi dramatice”, a declarat noul primar al orașului, Thorsten Graedler. Edilul și-a preluat mandatul săptămâna aceasta și deja se confruntă cu perspectiva pierderii a mii de locuri de muncă într-o zonă rurală unde baza militară este unul dintre cei mai mari angajatori pe o rază mare.

De-a lungul anilor, a spus el, prezența bazei, cu miile sale de locuri de muncă bine plătite pentru localnici și fluxul constant de clienți pentru afacerile locale, a creat o situație de dependență ale cărei riscuri se resimt acum.

„Întregul nostru oraș, Vilseck, depinde în mare măsură de zona militară de antrenament pentru traiul său: baruri, restaurante, service-uri auto, supermarketuri”, a spus el.

Decizia de retragere a trupelor a venit pe fondul presiunilor tot mai mari exercitate de Washington asupra țărilor europene pentru a-și crește cheltuielile de apărare și al acuzațiilor că dependența de forțele americane le-a permis să își neglijeze propriile armate.

În timpul primului mandat al lui Trump s-a discutat deja despre retragerea Regimentului 2 de Cavalerie, o formațiune de luptă de dimensiunea unei brigăzi construită în jurul vehiculelor blindate pe roți Stryker, însă planurile au fost inversate sub fostul președinte Joe Biden.

„Este important de spus că nu a fost încă confirmat oficial că Strykerele vor fi într-adevăr retrase. Așa că încă nu mi-am pierdut speranța”, a spus Graedler.

În Germania sunt 35.000 de militari americani

Guvernul de la Berlin, care și-a mărit considerabil cheltuielile pentru reconstrucția armatei germane după ani de subfinanțare, a declarat că anunțul retragerii trupelor nu a fost o mare surpriză.

Dar dincolo de efectele economice, șocul cultural provocat de această veste ar fi profund pentru un oraș ale cărui 6.500 de locuitori sunt depășiți numeric de personalul american și familiile acestuia.

Deși numărul lor a scăzut față de perioada de vârf a Războiului Rece, când până la 250.000 de soldați americani, precum și zeci de mii de angajați civili, erau desfășurați pentru a face față Uniunii Sovietice, prezența lor a fost o realitate de durată pentru generații întregi de germani vestici.

Până la căderea Zidului Berlinului în 1989, 60% dintre toate bazele americane din străinătate se aflau în Germania, alături de alte sute de locații, majoritatea în orașe din sud-vest precum Vilseck. Multe erau „mici Americi”, cu propriile locuințe, magazine și facilități în interiorul bazelor, însă prezența lor a lăsat o amprentă profundă asupra comunităților locale.

Astăzi mai sunt doar aproximativ 35.000 de militari americani în Germania, cel mai mare contingent american din Europa.

Totuși, chiar și acum, soldații și familiile lor lasă o amprentă vizibilă asupra Vilseckului și zonelor apropiate, luând masa la restaurante steakhouse, făcând cumpărături în supermarketurile locale și participând la cluburi sportive și auto.

„Sunt aici din 2022, deci de aproximativ patru ani. Și nu există nimic care să nu-mi placă la Germania”, a spus sergentul bucătar Robert Moore, în vârstă de 31 de ani, care locuiește la aproximativ 20 km nord de Vilseck. El a spus că oamenii sunt prietenoși și respectuoși și că „este foarte, foarte sigur”.

Un șoc cultural

Mulți din Vilseck au spus că ar simți o pierdere emoțională dacă americanii ar pleca.

„Când au venit Strykerele, ne-am temut că vor fi niște duri, dar de fapt sunt oameni foarte de treabă”, a spus Albin Merkl, un pensionar de 66 de ani care închiriază apartamente personalului american.

„Am făcut mereu afaceri bune cu americanii”, a spus el, adăugând că trenurile spre orașul apropiat Nürnberg erau pline seara de soldați tineri ieșiți în oraș în timpul liber.

Locuitoarea din Vilseck Judith Georgiadis, în vârstă de 63 de ani, care a lucrat 17 ani în administrația bazei, a spus că viața a devenit mai liniștită după reducerea forțelor americane de după Războiul Rece.

„În anii ’80, viața aici era extraordinară. Exista o viață de noapte foarte animată, cu baruri și puburi”, a spus ea. Odată cu ultimele vești, mulți au devenit îngrijorați. „Oamenii care lucrează pentru americani se tem. Există multă îngrijorare.”

„Primăria ar fi trebuit să ia măsuri cu mult timp în urmă pentru a reduce dependența noastră de americani. Când ești tânăr, ori lucrezi pentru americani, ori pleci”, a spus ea.

Și afacerile locale care oferă servicii bazei sunt expuse riscurilor.

„Mulți dintre noi aici, mă refer la oamenii de afaceri, ne-am construit afacerile în proporție de 100% în jurul clienților americani”, a spus Robert Grassick, în vârstă de 64 de ani, a cărui companie, Vilseck Military Auto Sales, vinde mașini militarilor și familiilor acestora.

Pentru unii locuitori mai în vârstă însă, teama că prezența americană se va încheia într-o zi nu este ceva nou.

„Crescând aici, pot spune că mereu s-a discutat despre asta: 'Pleacă și închid totul'. Se vorbea deja despre asta pe vremea când tatăl meu era în armată”, a spus Brenda Hutchinson, în vârstă de 61 de ani. Ea este fiica unui soldat american și al unei localnice, unul dintre multele cupluri mixte care s-au format după decenii de contact apropiat.





