Euro a crescut în ziua consultărilor de la Cotroceni. Cum a evoluat cursul leu-dolar

Publicat la 16:28 18 Mai 2026

Moneda naţională s-a depreciat luni în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2105 lei, în urcare cu 0,17 bani (+0,03%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2088 lei, informează Agerpres.

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,4771 lei, în scădere cu 0,30 bani (-0,07%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,4801 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7017 lei, în creştere cu 0,28 bani (+0,05%), faţă de 5,6989 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit, luni, până la valoarea de 653,8279 lei, de la 654,1370 lei, în şedinţa precedentă.