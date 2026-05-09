Expoziție în premieră în București: singurul tablou de Van Gogh din România poate fi vizitat începând de sâmbătă

Expoziția „Colecția recuperată. Povestea Slătineanu”, care aduce în fața iubitorilor de artă singura operă semnată Vincent van Gogh din România, „Culegătoarea de morcovi”, va putea fi vizitată în perioada 9 mai - 19 iulie, în București, la Art Safari New Museum, relatează Agerpres.



„Colecţia Slătineanu este una dintre cele mai valoroase şi mai puţin cunoscute colecţii de artă din ţara noastră. Faptul că a fost restituită, după decenii întregi, de statul român, familiei colecţionare Slătineanu este, în sine, o poveste extraordinară.

Noi am vrut să o spunem cum se cuvine dedicându-i o întreagă expoziţie, care are ca element central singura operă semnată Van Gogh aflată în România”, a spus Ioana Ciocan, Managing Partner Art Safari.



Peste 100 de lucrări de artă plastică şi obiecte de valoare din colecţia Slătineanu vor putea fi admirate: lucrări de artă europeană şi românească, ceramică populară, arme, bijuterii, obiecte decorative şi piese arheologice.

Expoziția este organizată în două mari secţiuni: colecţia constituită de Alexandru Slătineanu şi cea a fiului său, Barbu.

Singurul tablou de Van Gogh din România

Piesa centrală a expoziţiei este „Culegătoarea de morcovi”, în cărbune pe hârtie şi datată 1885, realizată în mediul rural olandez al finalului de secol XIX, în preajma localităţii Nuenen, unde artistul a locuit între 1883 şi 1885.





Tabloul a fost achiziţionat în jurul anului 1900 de medicul şi colecţionarul Alexandru Slătineanu, pe atunci doctorand la Paris şi pasionat cunoscător de artă, din galeria sa din Rue Laffitte nr. 6, Parisdirect, de la celebrul negustor de artă Ambroise Vollard, care îi lansase pe Picasso şi Cezanne şi care a contribuit decisiv la recunoaşterea operei lui Van Gogh după moartea artistului.



La revenirea medicului în România, în 1902, lucrarea a ajuns în ţară şi a rămas în colecţia familiei. După moartea lui Alexandru Slătineanu, colecţia a continuat să fie dezvoltată şi administrată de fiul acestuia, Barbu, şi de soţia sa, Alexandra, ea însăşi sculptoriţă.



Personalitate marcantă a medicinei româneşti, Alexandru Slătineanu a fost bacteriolog, epidemiolog şi profesor universitar. Pasiunea sa pentru colecția de artă s-a dezvoltat la Paris, unde frecventa licitaţii şi anticariate pariziene alături de prietenul său Ion Cantacuzino.

La întoarcerea în România, colecţia sa de artă europeană a ajuns în casa pe care o avea în Cotroceni, împreună cu tablouri, gravuri, obiecte de artă decorativă, arme şi antichităţi.



Art Safari New Museum se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, Nicuşor Dan, şi este specializat în realizarea de pavilioane expoziţionale de artă vizuală şi istorie naţională. În cele 17 ediţii de până acum a înregistrat peste un milion de vizitatori.