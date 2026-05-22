Dronele ucrainene au lovit o școală de piloți ruși de drone și un centru FSB. Zelenski: „Rusia a pierdut în jur de 100 de ocupanți”

1 minut de citit Publicat la 07:00 22 Mai 2026 Modificat la 07:03 22 Mai 2026

Operator ucrainean de dronă se pregătește să atace un obiectiv rusesc din Donețk, imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Ucraina a anunțat că cel puțin 165 de militari ruși au fost uciși sau răniți, în două atacuri separate cu drone kamikaze. Într-un astfel de atac, susțin ucrainenii, care a țintit o școală de piloți de drone a Rusiei în orașul Șijne, din regiunea Donețk, au fost uciși cel puțin 65 de cadeți și un instructor, conform unui anunț făcut de șeful unităților de drone ale Ucrainei, citat de CNN.

Alte atacuri cu drone ale Ucrainei au vizat un centru de comandă al unui serviciu secret rus și un sistem antiaerian din regiunea Herson.

Cel puțin 100 de ruși au fost uciși și răniți în acest atacuri, a precizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

There are good results from the warriors of the SSU Special Operations Center “A.” A Russian FSB headquarters has been struck, and a Pantsir-S1 surface-to-air missile system has been destroyed in our temporarily occupied territory. Thanks to just this one operation, Russian… pic.twitter.com/mSS7Shf1AI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2026

„Avem rezultate bune din partea luptătorilor Centrului de Operațiuni SSU (serviciile secrete ucrainene - n.r.). Sediul unei unități FSB a fost lovit, iar un sistem antiaerian Panțîr-S1 a fost distrus în teritoriul nostru vremelnic ocupat. Grație acestei singure operațiuni, Rusia a pierdut în jur de 100 de ocupanți, morți și răniți”, a spus Volodimir Zelenski, într-o postare publicată pe X.

Conform lui Robert Brovdi, comandantul trupelor Sistemele Fără Pilot ale Ucrainei, că atacul asupra școlii de piloți ruși de drone a avut loc asupra unui complex de 2.484 metri pătrați, cu clădiri în care se aflau depozitate drone și explozivi, precum și un centru de comandă”.

Ucrainenii au postat imagini cu ceea ce arată mai multe drone kamikaze care lovesc o clădire. Imaginile, postate miercuri seara pe rețelele sociale de ucraineni, arată și o clădire în flăcări în orașul Șijne, geolocalizată de CNN în aceeași zonă în care se afla școala de piloți ruși de drone.