Povestea ceramicii de Corund. Vasele se realizează şi acum manual, ca pe vremea bunicilor

Ceramica de Corund este cunoscută în toată România și dincolo de granițe. FOTO: Agerpres

Ceramica de Corund este cunoscută în toată România și dincolo de granițe. Vasele se realizează și astăzi manual, la fel ca pe vremea bunicilor. Sătenii duc mai departe o poveste veche de sute de ani, începută de strămoșii lor, cu aceeași dragoste pentru lut.

Olăritul este principala activitate la Corund. Pe străduțele satului dai peste un atelier de ceramică la câteva case. Corund este unul dintre cele mai importante centre de ceramică și olărit din Transilvania, cunoscut atât în România, cât și în Europa. Întregul sat este, practic, un obiectiv turistic, cu ateliere răspândite de-a lungul străzii principale.

Raluca Sofian, ghid turistic: „Avem un foarte faimos târg Cucuteni la Iași, din care Corundul nu lipsește niciodată. Ne place să oprim aici, pentru că încă descopăr culorile tradiționale. Violetul nu se folosește niciodată. Verdele, roșul și albul sunt tipice pentru ceramica de Corund. E o plăcere de fiecare dată.”

Primele ateliere de olărit datează de la începutul secolului al XV-lea, iar meșteșugul se transmite din generație în generație. Vasele sunt realizate manual și decorate cu motive florale și zoomorfe stilizate, specifice zonei.

Adina, turist: „E impresionant să vezi ce poate ieși din mâinile unui om priceput. Absolut toate lucrurile sunt frumoase… nu e ceva care să nu îți atragă atenția.”

Vizitatorii află la fața locului cum prinde formă lutul în mâinile meșterilor și ajung, de cele mai multe ori, să plece acasă cu obiecte cumpărate direct din ateliere. Ceramica de Corund rămâne un simbol al artei populare românești și o dovadă vie a transmiterii tradițiilor din generație în generație.