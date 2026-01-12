„Migdalele de pământ” au fost aclimatizate în România. Cum arată și ce proprietăți au: Gustul e atipic, miezul seamănă cu al alunelor

Profesorul Costel Vînătoru, director BRGV Buzău, prezintă migdalele de pământ. Sursa foto: Antena 3 CNN

Un soi de migdale de pământ a fost aclimatizat cu succes la Buzău. Deși poartă această denumire, ele nu se înrudesc cu migdalele clasice, care cresc în pomi, ci pot fi mai degrabă asemuite cu alunele de pământ. Potrivit cercetătorilor, migdalele de pământ pot oferi producții de peste 22 de tone la hectar, în funcție de tipul de sol și de tehnologia aplicată, și se remarcă prin rezistența la temperaturi extreme.

Migdalele de pământ au fost aduse din Asia și adaptate cu succes condițiilor pedoclimatice din România de cercetătorii din Buzău.

Profesorul Costel Vînătoru, director al Băncii de Resurse Genetice și Vegetale (BRGV) Buzău, explică faptul că este vorba despre o specie nouă, aclimatizată în România, cunoscută sub denumirea științifică Cyperus esculentus.

Planta se înmulțește prin minituberculi, care se formează în sol și au dimensiuni reduse, de aproximativ 6–10 grame. În terenurile mai nisipoase, acești tuberculi pot ajunge la dimensiuni mai mari.

„Gustul este interesant și amintește mai degrabă de alunele de pădure”

Doar aspectul le apropie de migdalele clasice care cresc în pomi. În rest, speciile nu au nimic în comun. Pe lângă rezistența la temperaturi extreme și producțiile ridicate, migdalele de pământ impresionează și prin gust.

„Gustul este interesant și amintește mai degrabă de alunele de pădure. Miezul seamănă cu cel al alunelor românești clasice: este dulce, ușor mai lemnos, dar foarte gustos”, precizează Costel Vînătoru.

Migdalele de pământ au un potențial agricol ridicat și pot fi cultivate inclusiv pe soluri nisipoase, sărace în apă. În condițiile pedoclimatice ale României, planta nu se comportă ca una invazivă și trebuie cultivată anual. De asemenea, este important ca tuberculii să fie păstrați peste iarnă.

Pentru o reușită sigură a culturii, înainte de plantare, tuberculii trebuie hidratați, deoarece se deshidratează în timp. Specialiștii recomandă păstrarea acestora timp de două-trei zile în apă, pentru a se rehidrata corespunzător, apoi pot fi plantați.

Producția poate depăși 22 de tone la hectar și nu necesită condiții speciale, ceea ce face ca migdalele de pământ să poată deveni o alternativă viabilă pentru agricultorii din zonele afectate de secetă.