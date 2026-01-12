Cât costă terenurile agricole din România: Harta prețurilor, pe regiuni

Terenurile agricole s-au scumpit în România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Și terenurile agricole s-au scumpit în România, iar evoluția urmează trendul european, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, prețurile terenurilor arabile variază semnificativ, de la un minim de aproximativ 4.800 euro/hectar în Letonia, până la un maxim de peste 200.000 euro/hectar în Malta.

Datele statistice arată că, față de anul anterior, România a înregistrat, în 2024, o creștere de aproximativ 4% a prețului mediu al terenurilor arabile.

Cele mai scumpe terenuri arabile din țară se află în regiunea București–Ilfov, unde prețul mediu a depășit 62.000 de lei/hectar. La polul opus, cele mai mici prețuri au fost înregistrate în regiunea Nord-Est, unde media a coborât sub 38.000 de lei/hectar.

Diferența dintre cele două regiuni depășește 24.000 de lei/hectar, ceea ce confirmă polarizarea pieței în funcție de presiunea urbană, infrastructură și potențialul agricol al zonelor.

Clasamentul regional indică valori ridicate și în vestul țării, unde prețul mediu al terenurilor arabile a depășit 47.000 de lei/hectar. În zona de centru, valoarea medie a fost de aproximativ 40.000 de lei/hectar, nivel similar cu cel din Muntenia, în timp ce Oltenia a raportat un preț mediu de 44.000 de lei/hectar.

La nivel european, s-au înregistrat valori record pe unele piețe puternic presate. Cel mai scump teren agricol din Uniunea Europeană a fost vândut în Malta, unde prețul mediu al unui hectar a depășit 200.000 de euro.

La polul opus se află Letonia, unde un hectar de teren agricol a avut un preț mediu de 4.825 de euro, cel mai scăzut nivel raportat în Uniunea Europeană pentru această categorie.