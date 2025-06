Misterul din jurul lui Ali Shamkhani, oficialul iranian care a „înviat” de 2 ori după ce a fost declarat mort în loviturile israeliene

Ali Shamkhani, un personaj din cercul de putere apropiat ayatolahului Ali Khamenei, este tot mai învăluit mister în aceste săptămâni, în condițiile în care a fost raportat ucis în primele bombardamente israeliene împotriva Iranului de pe 13 iunie, după care presa de stat iraniană l-a anunțat „rănit grav în spital” și apoi din nou „mort, ca urmare a rănilor grave”. Acum, acest oficial scrie mesaje pe rețelele sociale și avertizează că și dacă SUA și Israelul distrug complet siturile nucleare iraniene, „jocul nu s-a terminat”, conform CNN.

Duminică, de pe contul de Twitter al lui Ali Shamkhani a fost trimis un mesaj în care acesta spune că, în ciuda atacurilor americane împotriva instalațiilor nucleare iraniene, „materialul îmbogățit, cunoștiințele indigene și voința politică rămân”, sugerând, astfel, că Iranul nu se va opri din încercarea de a obține arma nucleară.

„Surprizele vor continua!”, a încheiat Shamkhani mesajul. Mesajele sale sunt deseori publicate în mai multe limbi - farsi, ebraică, rusă, chineză și engleză.

Even if nuclear sites are destroyed, game isn’t over, enriched materials,#indigenous_knowledge, #political_will remain. With #legitimate_defense right, political and operational initiative is now with the side that plays smart, avoids blind strikes. Surprises will continue!