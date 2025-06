Primele detalii ale atacului asupra Iranului. CNN: SUA au folosit 6 bombardiere B-2 care au lansat 12 bombe doar la situl Fordo

SUA au folosit șase bombardiere B-2 pentru a lansa 12 bombe „distrugătoare de buncăre” asupra sitului nuclear Fordo din Iran, a declarat un oficial american pentru CNN.

Submarinele americane au lansat 30 de rachete de croazieră TLAM asupra altor două amplasamente, Natanz și Isfahan, iar un B2 a lansat două rachete de tip „bunker buster” asupra Natanz, a declarat oficialul.

Avioanele B-2 care au lovit siturile nucleare iraniene duminică dimineața au zburat non-stop timp de aproximativ 37 de ore de la baza lor din Missouri, realimentându-se de mai multe ori în aer, a declarat un oficial american sub condiția anonimatului, având în vedere natura sensibilă a informațiilor, potrivit The New York Times.

