Ce este GBU-57, arma cu care Trump a lovit Iranul. Este pentru prima dată când armata SUA folosește bomba

Statele Unite au folosit bomba GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), cunoscută sub numele de „bunker buster”, în atacurile asupra instalațiilor nucleare iraniene, în special asupra instalației secrete de îmbogățire a uraniului Fordo din Iran, care este îngropată adânc sub un munte, centrifugele sale vitale fiind protejate de tone și tone de rocă.

Președintele SUA, Trump, a declarat pentru Fox News că un total de 6 bombe GBU-57A/B MOP „distrugătoare de buncăre” au fost lansate de bombardierele stealth cu rază lungă de acțiune B-2A „Spirit” ale Forțelor Aeriene SUA asupra instalației nucleare Fordo, în timp ce 30 de rachete de croazieră de atac terestru (TLAM) BGM-109 „Tomahawk” au fost lansate de pe submarine ale Marinei SUA la instalațiile nucleare Natanz și Isfahan.

Acest lucru ar fi dus la distrugerea completă a tuturor celor trei amplasamente nucleare principale din Iranul Central.

Simplu spus, bombele antibunker sunt concepute să explodeze de două ori. O dată pentru a pătrunde în suprafața solului și încă o dată după ce bomba a pătruns la o anumită adâncime.

Sunt folosite pentru a ajunge la sediile militare, buncăre și alte instalații îngropate adânc în pământ - de unde și numele lor.

„Sunt mari, foarte grele. Conțin o mulțime de explozibili”, spune analistul militar Michael Clarke.

Armata israeliană are o serie de bombe de tip „bunker buster”, dar nu are atât de lăudata GBU-57, o bombă de 14 tone atât de grea încât poate fi lansată doar din flota americană de bombardiere grele.

Fordow Strike: Only the GBU-57 Can Do It



A strike on Iran’s underground Fordow facility would require the GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) — not the MOAB.



Why Not MOAB?

MOAB is an airburst thermobaric bomb designed for surface targets, not deep bunkers.

It lacks the… pic.twitter.com/5RWydmm7Cq