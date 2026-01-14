MAE a emis alertă de călătorie pentru Iran. „Nivelul 9/9. Părăsiți imediat țara”

Proteste în Iran. Foto: Profimedia Images

MAE „recomandă cu fermitate” cetățenilor români aflați în Iran să părăsească această țară „imediat, pe orice rută sigură existentă”. În prezent, în Iran se află, conform ministerului român de Externe, în jur de 400 de români. MAE a emis, în acest sens, un „nivel de alertă 9/9”.

MAE transmite, de asemenea cetățenilor români, într-un comunicat de presă, că există încă zboruri disponibile pentru părăsirea teritoriului iranian.

„MAE subliniază că, pe fondul recentelor evoluţii ale situaţiei de securitate din zonă şi a lipsei de predictibilitate pentru perioada următoare, este importantă prioritizarea siguranţei personale. Din acest motiv, cetăţenii români care au deja planificate călătorii către Iran în perioada următoare sunt sfătuiţi cu fermitate să le anuleze”, se arată într-un comunicat emis miercuri seara de Ministerul Afacerilor Externe.

Cetăţenii români care ignoră avertismentul MAE o fac pe propria răspundere şi vor suporta consecinţele unei astfel de decizii.

„MAE recomandă cu fermitate cetățenilor români care se află în Republica Islamică Iran să își înregistreze prezența, dacă nu au făcut asta deja acest lucru, la Ambasada României la Teheran”, precizează MAE.