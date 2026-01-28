Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au refuzat să permită Statelor Unite să atace Iranul

Foto: Getty Images

Aliații-cheie ai Statelor Unite din Orientul Mijlociu nu au fost de acord cu un posibil atac al armatei americane împotriva Iranului și au încercat să limiteze capacitatea acesteia de a interveni împotriva regimului teocratic de la Teheran. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au refuzat să permită forțelor americane să le folosească spațiul aerian și teritoriul pentru acțiuni militare în Iran, relatează WSJ, citat de Moscow Times.

Prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman, a dezvăluit aceste informații într-o conversație cu președintele iranian, Masoud Pezeshkian, potrivit unui comunicat publicat de regimul de la Riad. Ministerul de externe al Emiratelor Arabe Unite a exprimat o poziție similară.

În 2019, în timpul primului mandat Trump, Iranul a atacat instalațiile petroliere din Arabia Saudită. Din acest motiv, atât regatul saudit, cât și Emiratele Arabe Unite se tem de atacuri din partea Iranului și aliaților săi.

„Un regim iranian slăbit și mai puțin amenințător este în interesul lor, dar se tem de tulburări regionale și de represalii iraniene”, a explicat Karim Sadjadpour, membru al Carnegie Endowment for International Peace.

Poziția Arabiei Saudite și a Emiratelor Arabe Unite va complica planificarea militară a administrației Trump, dar nu o va împiedica dacă guvernul american decide să ia măsuri, spun experții.

„Dintr-o perspectivă militară, aceasta va complica operațiunea și va crește costurile acțiunii SUA împotriva Iranului, dar nu o va opri”, a declarat, pentru Wall Street Journal, David Deptula, general în rezervă al forțelor aeriene americane, cel care a supervizat Operațiunea Desert Storm, din 1991, împotriva Irakului, condusă de SUA dintr-un post de comandă din Arabia Saudită, parte a Războiului din Golf.

Donald Trump a trimis două „armade” de nave de război în Iran. El a amenințat regimul de la Teheran cu atacuri „nemaivăzute până acum” din cauza reprimării brutale a protestelor care au început la sfârșitul lunii decembrie și s-au extins în zeci de orașe. Trump a susținut, ulterior, că s-a „convins” să nu atace încă Iranul, susținând că autoritățile regimului au anulat sute de execuții ale protestatarilor.

Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, între 10.000 și 30.000 de persoane ar fi putut fi ucise în timpul reprimării protestelor. Obținerea de informații este dificilă deoarece Iranul a blocat internetul, dar videoclipuri și rapoarte izolate indică faptul că țara duce lipsă de saci mortuari și camioane pentru transportul cadavrelor. Trump continuă să ceară Iranului să își desființeze programul nuclear.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat pentru WSJ că Trump „monitorizează îndeaproape situația din Iran și ia în considerare toate opțiunile în cazul în care regimul execută protestatari”.

Armata SUA se pregătește pentru posibile lovituri asupra Iranului

Marți, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a publicat un comunicat în care anunță că se pregătește să desfășoare exerciții de pregătire de mai multe zile, „concepute pentru a îmbunătăți capacitatea de dispersare a echipamentelor și a personalului, pentru a consolida parteneriatele regionale și pentru a se pregăti pentru executarea unor răspunsuri flexibile în întregul teatru CENTCOM”.

Exercițiile au, de asemenea, scopul de a demonstra „o prezență credibilă, pregătită de luptă și responsabilă a CENTCOM, menită să descurajeze agresiunea, să reducă riscul de calcule greșite și să ofere asigurări partenerilor”.

Anunțul CENTCOM a venit în urma unei întâlniri desfășurate duminică între șeful CENTCOM, amiralul Brad Cooper, și șeful Statului Major al IDF, general-locotenent Eyal Zamir, având ca obiectiv „consolidarea cooperării defensive dintre cele două state”.

Luni, o sursă americană a confirmat pentru The Jerusalem Post că grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln a ajuns în apele aflate sub responsabilitatea CENTCOM, în Oceanul Indian.

Potrivit unui raport Reuters publicat joi, grupul USS Abraham Lincoln include și alte nave de război americane, distrugătoare și avioane de vânătoare.