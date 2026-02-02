Antena 3 CNN Externe Trump anunță că a convins India să nu mai cumpere petrol rusesc. Un nou acord comercial între cele două țări va fi semnat

Adrian Dumitru
<1 minut de citit Publicat la 19:46 02 Feb 2026 Modificat la 19:46 02 Feb 2026
Trump Modi
Foto: Getty Images

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat, luni, că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, ţară despre care a spus că s-a angajat să înceteze importurile de petrol rusesc şi să cumpere mai mult petrol din SUA şi chiar din Venezuela, transmit agenţiile AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Acordul prevede reducerea de la 25% la 18% a taxelor vamale percepute de SUA asupra importurilor din India, a scris Trump într-un mesaj postat pe reţeaua sa,  Truth Social, după o convorbire telefonică cu prim-ministrul indian, Narendra Modi.

Acesta din urmă a „acceptat să oprească achizițiile de petrol rusesc” şi s-a angajat să cumpere „mai mult petrol din SUA şi, potenţial, din Venezuela”, a adăugat preşedintele american.

India SUA Donald Trump tarife taxe vamale sua petrol rusesc Rusia

