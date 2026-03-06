Bursele din SUA s-au prăbușit după ce prețul petrolului a atins noi maxime. Scenariu de coșmar dacă barilul ajunge la 100 de dolari

Pierderile au survenit în contextul în care piețele financiare din întreaga lume continuă să urmărească semnalul prețurilor petrolului. FOTO: Profimedia Images

Acțiunile de pe Wall Street s-au prăbușit joi, după ce prețul petrolului a atins cel mai înalt nivel din vara anului 2024, din cauza războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, potrivit cnbc.com.

Indicele S&P 500 a scăzut cu 0,6%, în timp ce indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut pentru scurt timp cu peste 1.100 de puncte înainte de a încheia ziua cu o pierdere de 784, sau 1,6%. Indicele compozit Nasdaq a scăzut cu 0,3%.

Pierderile au survenit în contextul în care piețele financiare din întreaga lume continuă să urmărească semnalul prețurilor petrolului. Creșterile bruște de acolo ridică îngrijorări că o creștere pe termen lung ar putea afecta economia globală, epuiza capacitatea gospodăriilor de a cheltui și împinge ratele dobânzilor în sus.

Prețul barilului de țiței american de referință a crescut cu 8,5% joi, stabilizându-se la 81,01 dolari pe baril. Țițeiul Brent, standardul internațional, a crescut cu 4,9%, ajungând la 85,41 dolari pe baril, fiind, de asemenea, aproape de cel mai ridicat preț din 2024.

Îngrijorările rămân mari cu privire la cât timp vor dura perturbările producției de petrol din cauza escaladării războiului cu Iranul. Reziliența economică globală este testată încă o dată de cel mai recent război din Orientul Mijlociu, a avertizat joi șefa FMI, Kristalina Georgieva.

Prețurile la pompele de benzină din SUA au crescut deja din cauza acestora. Prețul mediu pentru un galon este de 3,25 dolari, în creștere cu nouă procente față de 2,98 dolari acum o săptămână, potrivit clubului auto AAA.

Dacă prețurile petrolului cresc în continuare, de exemplu până la 100 de dolari pe baril, și rămân la această valoare, unii analiști și investitori spun că ar putea fi prea mult pentru economia globală. Incertitudinea cu privire la ceea ce se va întâmpla a provocat fluctuații frenetice pe piețele financiare în această săptămână, uneori oră de oră.

Mult va depinde de ce se întâmplă cu Strâmtoarea Ormuz. Aproximativ o cincime din petrolul mondial navighează de obicei prin îngustul canal navigabil din largul coastei Iranului.

Desigur, piața bursieră americană are un istoric de revenire relativ rapidă în urma conflictelor din Orientul Mijlociu și din alte părți, atâta timp cât prețurile petrolului nu cresc prea mult pentru prea mult timp. Acest lucru îi face pe mulți investitori profesioniști să sugereze răbdare și să se adapteze fluctuațiilor pieței.

„Deși escaladarea suplimentară rămâne un risc, credem că rezultatul mai probabil este o creștere a aversiunii față de riscul pieței, care probabil durează doar o perioadă scurtă de timp, până când investitorii pot vedea o încetinire a ostilităților”, a declarat Scott Wren, strateg senior pentru piața globală la Wells Fargo Investment Institute.

Indicele S&P 500 a scăzut doar cu 0,7% în această săptămână, în ciuda fluctuațiilor bruște, deoarece câștigurile acțiunilor companiilor Big Tech și ale producătorilor de petrol au contribuit la atenuarea pierderilor din restul pieței.

Acțiunile companiilor aeriene au scăzut din nou joi, ajungând la unele dintre cele mai mari pierderi de pe piața americană. Prețurile mai mari ale petrolului cresc facturile deja mari la combustibil, în timp ce războiul a lăsat sute de mii de pasageri blocați în Orientul Mijlociu. American Airlines a pierdut 5,4%, United Airlines a scăzut cu 5%, iar Delta Air Lines a scăzut cu 3,9%.

Între timp, acțiunile companiilor mai mici au suferit lovituri puternice. Pe piețele bursiere din străinătate, indicii și-au revenit în Asia după pierderi istorice cu o zi înainte. Indicele Kospi din Coreea de Sud a crescut cu 9,6%, recuperându-se în mare parte după scăderea de 12,1% de miercuri, cea mai gravă scădere înregistrată vreodată.

Însă indicii au scăzut în Europa pe măsură ce prețurile petrolului au început să accelereze. Indicele CAC 40 din Franța a scăzut cu 1,5%, iar indicele DAX din Germania a pierdut 1,6%.

Prin Strâmtoarea Ormuz trece una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, iar orice blocaj sau tensiune militară în această zonă poate împinge în sus prețurile petrolului și ale combustibililor. În ultimele zile, situația s-a deteriorat rapid, iar transportul de petrol prin această strâmtoare strategică a fost grav afectat, în timp ce statele din regiune au început deja să își reducă producția.