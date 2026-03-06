Grecia transferă o baterie Patriot în nordul ţării pentru întărirea apărării Bulgariei

O baterie de rachete Patriot va fi transferată în următoarele ore în nordul Greciei pentru a oferi asistență potențială Bulgariei în "protecția sa antibalistică" împotriva Iranului. Foto: Getty Images

Grecia va transfera o baterie de rachete Patriot în nordul ţării pentru întărirea capacităţilor de apărare ale ţării vecine Bulgariei, la cererea acesteia, a declarat vineri ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, transmit ANA şi Reuters, potrivit Agerpres.

"În urma unei solicitări a părţii bulgare, am putut să informez astăzi că Grecia va furniza mijloace şi personal pentru protejarea Bulgariei", a afirmat Nikos Dendias, în urma celei mai recente comunicări cu omologul său bulgar, Atanas Zaprianov.

"Mai precis, în urma deciziei Consiliului guvernamental de securitate naţională, o baterie de rachete Patriot va fi transferată, în următoarele câteva ore, într-o zonă corespunzătoare, în partea de nord a Greciei, pentru acoperirea antibalistică a unei mari părţi a teritoriului Bulgariei", aamenţionat ministrul Apărării din Grecia.

"De asemenea, două avioane F-16 sunt în curs de relocare către un aeroport din nordul Greciei, cu misiunea exclusivă de a furniza acoperire suplimentară Bulgariei", a mai indicat el, precizând că, "pentru o coordonare eficientă, doi ofiţeri seniori ai forţelor aeriene elene vor fi transferaţi la Centrul de operaţiuni al forţelor armate bulgare de la Sofia".

"Doresc să subliniez că măsurile anunţate au fost luate la solicitarea Bulgariei, stat membru al NATO şi al Uniunii Europene, şi ele nu afectează câtuşi de puţin capacitatea de a oferi protecţia antibalistică teritoriului Greciei", a mai afirmat Nikos Dendias.

"De asemenea, săptămâna viitoare, la invitaţia omologului meu bulgar, voi vizita Sofia", a adăugat ministrul grec al Apărării.

Rachetele Patriot sunt un sistem de rachete sol-aer ghidate capabile să vizeze atât aeronave, cât și rachete balistice și sunt considerate unul dintre cele mai importante sisteme de apărare aeriană.