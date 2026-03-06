O țară cu o populație uriașă interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale. Conturile vor fi închise în câteva săptămâni

Această mișcare vine în urma deciziei Australiei de a deveni prima țară din lume care legiferează o interdicție a accesului la rețelele sociale. Foto: Getty Images

Indonezia a devenit cea mai recentă țară care interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, ministrul Comunicațiilor și Digitalului, Meutya Hafid, anunțând că dezactivările conturilor vor începe pe 28 martie, potrivit abcnews.

Țara cu o populație de aproape 290 de milioane de locuitori va interzice în etape rețelele sociale în rândul minorilor până când toate platformele își vor îndeplini obligațiile.

„Conturile aparținând copiilor sub 16 ani de pe platformele cu risc ridicat vor începe să fie dezactivate, începând cu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live și Roblox”, a declarat Hafid într-un comunicat.

„Guvernul intervine pentru ca părinții să nu mai fie nevoiți să lupte singuri împotriva giganților algoritmului. Implementarea va începe pe 28 martie 2026.”

Această mișcare vine în urma deciziei Australiei de a deveni prima țară din lume care legiferează o interdicție a accesului la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, cu amenzi de până la 32 de milioane de dolari pentru platformele neconforme. Acțiunea Indoneziei reflectă pragul de vârstă al Australiei, dar merge mai departe ca domeniu de aplicare, extinzând restricțiile dincolo de rețelele sociale la platformele de jocuri online și comerț electronic.

Restricțiile vor fi eșalonate în funcție de vârstă. Copiii sub 13 ani vor fi limitați la platformele construite special pentru grupa lor de vârstă, în timp ce cei cu vârsta cuprinsă între 13 și 16 ani vor avea acces doar la servicii clasificate ca risc scăzut și numai cu acordul părinților. Sancțiunile vor fi aplicate platformelor, nu utilizatorilor sau familiilor acestora.

Indonezia se alătură unei liste tot mai mari de guverne care iau măsuri pentru a restricționa accesul online al minorilor. Franța, Danemarca, Grecia și Spania fac presiuni pentru măsuri similare la nivelul Uniunii Europene, în timp ce India analizează și ea măsuri.