Scumpiri de până la 7% în România: Lista produselor și serviciilor afectate de creșterea prețului la motorină

România a ajuns pe locul 8 în Uniunea Europeană la prețul motorinei, conform AEI. Sursa colaj foto: Getty Images

În economie există scumpiri care se văd imediat și scumpiri care se infiltrează discret în toate prețurile, a transmis vineri, într-un comunicat, Asociaţia Energia Inteligenţă (AEI). Motorina face parte din a doua categorie. Nu este doar combustibil pentru mașini – este combustibilul întregii economii. Camioanele care transportă pâine, utilajele de pe șantiere, autobuzele din orașe și chiar o parte din infrastructura serviciilor publice depind direct de ea. "România a ajuns pe locul 8 în Uniunea Europeană la prețul motorinei ar trebui să fie un semnal de alarmă", a declarat Dumitru Chisăliță, președinte AEI. Ţara noastră este al doilea cel mai mare producător de țiței şi are cea mai complexă structură petrolieră din Europa.

AEI: Scumpiri de până la 7% a produselor și serviciilor din România din cauza creșterii prețului la motorină

Creșterea prețului motorinei din primele 64 de zile ale anului produce efecte în lanț care, deși par mici individual, se propagă în aproape toate sectoarele economiei. Joi a avut loc doua scumpire consecutivă a carburanților, iar prețul motorinei a depăşit pragul de 8,5 lei/l.

"În cadrul studiului realizat de Asociația Energia Inteligentă – Analiza fluxurilor petroliere, a costurilor și prețului la pompă în România – am realizat o estimare privind efectul creșterii prețului motorinei în primele 64 de zile ale anului față de luna decembrie 2025. Redăm în continuare această estimare (creșterea motorinei în perioada 31 decembrie 2025 - 5 martie 2026 fiind de 14%)", a declarat președinte AEI, Dumitru Chisăliță.

În zona alimentelor, impactul este imediat. Transportul cerealelor, distribuția produselor și logistica depozitelor sunt puternic dependente de motorină. Astfel, pâinea și laptele înregistrează o creștere estimată de aproximativ 2% față de decembrie 2025 doar din acest factor.

Scumpiri de până la 7% a produselor și serviciilor din România față de luna decembrie 2025, exclusiv din cauza creșterii prețului la motorină. Sursa: AEI

Pentru carne, leguminoase sau produse congelate, unde lanțul logistic este mai complex și implică transport frigorific, impactul ajunge la aproximativ 3%.

Locuințele nu scapă nici ele de efectul combustibilului. Materialele de construcții sunt transportate aproape exclusiv cu camioane, iar utilajele de șantier funcționează în mare parte pe motorină. În aceste condiții, costul unui apartament nou crește cu aproximativ 1%, iar al unei case cu aproximativ 2%, exclusiv din cauza scumpirii motorinei. Chiar și chiria reflectă indirect aceste costuri, cu o creștere estimată de aproximativ 1%, prin costuri de întreținere, logistică și servicii auxiliare.

"Sectorul materialelor de construcții resimte același efect. Betonul și oțelul se scumpesc cu aproximativ 2%, în timp ce cărămida sau BCA-ul cresc cu aproximativ 1%. Transportul materiilor prime, operarea utilajelor și logistica industrială sunt toate dependente de combustibil.

Impactul devine și mai vizibil în infrastructură. Construirea unui kilometru de autostradă implică sute de camioane, excavatoare, buldozere și utilaje grele. În aceste condiții, costul unui kilometru de autostradă crește cu aproximativ 3% doar din cauza motorinei.

Industria textilă nu este nici ea imună. Transportul materiilor prime, producția și distribuția internațională contribuie la scumpiri estimate de aproximativ 2% pentru tricouri și blugi și de aproximativ 3% pentru încălțăminte.

Cea mai mare presiune apare însă în serviciile de bază. Transportul public, unde autobuzele funcționează predominant pe motorină și înregistrează o creștere de aproximativ 7%. Alte servicii esențiale – precum apa și canalizarea – cresc cu aproximativ 2%, deoarece pomparea și operațiunile logistice depind indirect de costurile energetice și de transport", a mai explicat Dumitru Chisăliță, președinte AEI.

Instituțiile publice sunt afectate mai moderat. Costurile operaționale ale spitalelor și școlilor cresc cu aproximativ 1%, iar funcționarea supermarketurilor – unde logistica și lanțul de aprovizionare joacă un rol major – adaugă aproximativ 1% la prețuri.

România, pe locul 8 în Uniunea Europeană la prețul motorinei

Faptul că România a ajuns pe locul 8 în Uniunea Europeană la prețul motorinei ar trebui să fie un semnal de alarmă, nu doar o statistică de moment, au mai transmis reprezentanţii Asociaţia Energia Inteligenţă în comunicatul de astăzi. Motorina nu este un produs oarecare – este combustibilul care pune în mișcare agricultura, transportul, construcțiile și, implicit, economia reală.

Preţul motorinei în diferite ţări europene, vineri, 6 martie 2026. Sursa: AEI

"Diferențe enorme față de vecini. În România prețul motorinei este de 1,69 €/l motorină în Bulgaria este 1,33 €/l, adică diferența este de 27%. România, al doilea cel mai mare producător de țiței, cu cea mai complexă structură petrolieră din Europa, are o motorină mai scumpă ca în Bulgaria", a mai precizat Dumitru Chisăliță, președinte AEI.

Ulterior, oficialul a mai făcut următoarele precizări: "Privite individual, aceste procente par mici. Însă, economia funcționează prin acumulare. Când aproape fiecare sector adaugă câteva procente din același motiv, rezultatul final este o presiune constantă asupra costului vieții.

Motorina nu apare pe eticheta produselor din magazin. Dar este prezentă în fiecare etapă a drumului lor până la raft. Iar atunci când prețul ei crește, întreaga economie se mișcă puțin mai scump".