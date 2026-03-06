Prețurile la pompă sunt umflate, avertizează experții: “Dacă motorina ajunge la 10 lei/litru, scumpirile vor lovi în lanț”

Costurile la alimentele de bază ar putea crește cu aproape 17% dacă prețul motorinei ar urca la 10 lei/litru. Foto: Getty Images

Prețul carburanților continuă să crească în România, lovind și în prețul alimentelor și al serviciilor de bază. Evoluția vine în contextul efectelor negative pe piețele mondiale, cauzate de războiul din Orientul Mijlociu. Barilul de petrol a sărit de 87 de dolari. În România motorina a ajuns la peste 8,7 lei/litru, în timp ce pentru benzină românii trebuie să plătească 8,3 lei/litru.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), a precizat la Antena 3 CNN că prețurile la pompă în România reflectă doar parțial evenimentele din Iran și acuză un comportament speculativ care face ca prețul carburanților să fie mai mare decât cel din țările din regiune.

“Analiza pe care am făcut-o ținând seama de stocurile care au intrat în ultimele trei luni de zile, prețurile acestora, prețurile cantităților de motorină și benzină care au ieșit și am ajuns la concluzia că dacă discutam de o creștere până la 8,3 lei avea o oarecare justificare, ținând cont de creșterile care au existat la țiței și petrol înainte de război. Prețurile au crescut cu aproximativ 19% pentru țiței și undeva la 25% pe motorină.

Deci dacă exista această justificare, peste acestă valoare deja lucrurile nu le mai găsim strict în ceea ce privește costurile, stocurile, modul în care acestea au fost manipulate. Am încercat să vedem ce ar însemna aceste creșteri până pe data de 5 martie 2026, de la începutul anului, și vedem că este o creștere de 7% în ceea ce privește coșul nostru de consum, o creștere care se reflectă în pâine, lapte, carne produse congelate, dar și în transportul în comun, tot ce înseamnă transporturi. Aceste servicii vor avea cea mai mare creștere în perioada următoare”.

Costurile la alimentele de bază ar putea crește cu aproape 17% dacă prețul motorinei ar urca la 10 lei/litru.

“Aceste valori au fost calculate plecând de la valoarea de aseară, de 8,59 de lei/litru la motorină. Această valoare a fost depășită. Dacă am ajunge la 10 lei pe litru, creșterea ar fi până la 17% ținând cont de ponderea motorinei în diversele produse și servicii pe care le achiziționăm în mod uzual.

Am văzut o reacție tutuși destul de ușoară abordată de autorități care doar au constatat aceste prețuri. Chiar au spus că prețurile au crescut puțin. În momentul în care vorbimd e 10%-15% nu mai vorbim de puțin”, a precizat Dumitru Chisăliță.