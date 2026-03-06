Qatar avertizează că economia globală s-ar putea prăbuși din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Războiul din Orientul Mijlociu a scos în evidență vulnerabilitatea sectorului tehnologic la conflicte armate. În imagini: bombardament israelian în Beirut, Liban. Sursă foto: Hepta

Ministrul Energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, a declarat că ar putea dura „săptămâni sau luni” până când exporturile de energie vor reveni la niveluri normale, chiar dacă războiul s-ar încheia imediat, în urma unui atac cu drone iraniene asupra celei mai mari fabrici de gaz natural lichefiat (GNL) din țară. El a avertizat că, în aceste condiții, conflictul din Orientul Mijlociu ar putea afecta grav economia globală, relatează The Guardian.

Qatar, al doilea cel mai mare producător de GNL la nivel global, a fost nevoit să declare declare forță majoră, situație în care o companie este eliberată de obligațiile contractuale, în urma atacului cu drone iraniene asupra fabricii de gaz natural lichefiat.

Saad al-Kaabi a avertizat că „dacă acest război continuă câteva săptămâni, creșterea PIB la nivel mondial va fi afectată”.

Oficialul a avertizat că, în acest caz, prețurile energiei vor crește pentru toată lumea și că ne vom afla în situația în care vor exista penurii de anumite produse.

„Prețurile energiei vor crește pentru toată lumea. Vor exista penurii de anumite produse și va apărea o reacție în lanț în care fabricile nu vor mai putea furniza marfă”, a declarat Al-Kaabi pentru Financial Times, citat de The Guardian.

El a atras atenția asupra faptului că și continentul european va fi afectat, chiar dacă doar o parte relativ mică din gazul Qatarului este exportată în Europa, asta deoarece cumpărătorii asiatici vor licita mai mult pentru gazul disponibil pe piață.

Totodată, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, care a dat peste cap aprovizionarea cu petrol, guvernul chinez a cerut principalelor companii locale de rafinare să suspende exporturile de motorină şi benzină, potrivit Bloomberg.

China are mari capacităţi de rafinare a petrolului, dar o mare parte din producţia sa este orientată pentru a servi cererea internă, ceea ce înseamnă că nu este un furnizor important pe piaţa externă.

În condiţiile în care din Golful Persic nu a mai ieşit petrol sau combustibil de la începutul atacurilor americane şi israeliene din weekend, rafinăriile din Japonia şi până în Indonezia şi India au început să reducă producţia şi să suspende exporturile.

În ultimii ani, China a încercat să-şi diversifice aprovizionarea cu hidrocarburi, dar încă primeşte aproape jumătate din importurile sale de petrol din Golf, inclusiv aproape toate exporturile de petrol ale Iranului.

Directorii unor companii chineze de stat din sectorul gazelor au dezvăluit că Beijingul face presiuni asupra oficialilor iranieni pentru a evita acţiunile care ar perturba exporturile de gaze din Qatar sau alte transporturi de energie care trec prin Strâmtoarea Ormuz.