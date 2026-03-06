Trump promite măsuri pentru a evita scumpirea benzinei din cauza războiului din Orientul Mijlociu

1 minut de citit Publicat la 08:54 06 Mar 2026 Modificat la 08:54 06 Mar 2026

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că vor fi luate rapid măsuri pentru a evita ca americanii să plătească preţuri mai mari la benzină din cauza războiului din Orientul Mijlociu, notează AFP, potrivit Agerpres.

„Noi măsuri de reducere a presiunii asupra petrolului sunt iminente”, a declarat preşedintele SUA în cursul unui eveniment la Casa Albă, calificând creşterea preţurilor la combustibil drept un "mic ocol".

Preţurile ţiţeiului au crescut brusc de la începutul conflictului, atingând joi niveluri nemaiîntâlnite în aproape doi ani.

În Statele Unite, preţurile la pompă au reacţionat rapid. Un galon (3,78 litri) costă acum în medie 3,25 dolari, faţă de 2,98 dolari în urmă cu o săptămână, conform site-ului oficial de monitorizare AAA. Aceasta reprezintă o creştere de aproape 9%.

Subiectul este extrem de sensibil în ţara unde maşina este regină, în contextul în care Donald Trump dăduse recent asigurări că poate găsi benzină la mai puţin de doi dolari galonul.

Marţi, deja pentru a calma spiritele, preşedintele anunţase că Marina americană ar putea escorta tancurile petroliere "dacă este necesar" prin Golf.

El a mai spus că Statele Unite sunt gata să ofere, "la un preţ foarte rezonabil", asigurări navelor care circulă în regiune, în condiţiile în care companiile refuză de acum înainte să acopere Golful împotriva riscului de război.