Iranul susține că e sprijinit de Rusia și China în război: "Cooperarea militară cu Moscova nu e un secret"

1 minut de citit Publicat la 10:23 06 Mar 2026 Modificat la 10:23 06 Mar 2026

Ministrul iranian de Externe spune că țara sa este ajutată de Rusia și China în războiul din Orientul Mijlociu. Foto: Getty Images

Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a declarat vineri într-un interviu pentru postul de televiziune american NBC că Rusia și China "sprijină politic și în alte moduri" Republica islamică în conflictul din Orientul Mijlociu, relatează Agerpres.

Cooperarea militară între Moscova și Teheran "nu a fost niciodată un secret", a spus Araghchi, fără a da detalii.

Când a fost întrebat dacă Teheranul a primit ajutor militar din partea Moscovei și a Beijingului de la începutul atacurilor americane și israeliene, ministrul iranian a răspuns că ajutorul respectiv "a fost întotdeauna furnizat".

Jurnalistul postului american a insistat, întrebându-l pe șeful diplomației iraniene dacă a existat vreo asistență militară din partea Rusiei de la începutul războiului.

"Știți, am lucrat împreună în trecut și acest lucru a continuat și va continua, cred", a replicat Araghchi.

Kremlin: Rusia nu e parte în războiul din Orientul Mijlociu

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că Rusia nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu.

Războiul din Iran nu este războiul Rusiei, iar Moscova trebuie să-și urmărească interesele proprii "oricât de cinic ar părea", a spus Peskov.

Diplomația rusă a cerut anterior încetarea războiului din Iran și a purtat discuții cu majoritatea puterilor din Golful Persic.

Ministerul rus de Externe le-a reproșat acestor state că nu au condamnat de la început atacurile SUA și ale Israelului asupra Republicii islamice.

China a anunțat că trimite un emisar pentru medierea conflictului din Orientul Mijlociu

La rândul său, guvernul chinez și-a reiterat "îngrijorarea" cu privire la deteriorarea situației și a îndemnat părțile să evite o escaladare suplimentară.

Beijingul a anunțat trimiterea unui emisar special în zonă pentru a media conflictul.

China "se opune ferm oricărei acțiuni care încalcă suveranitatea, securitatea și integritatea teritorială a altor țări", a declarat anterior purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning.

China, care este principalul partener comercial al Teheranului și cel mai mare cumpărător de petrol iranian, a condamnat, de asemenea, uciderea în atacurile de sâmbăta trecută ayatollahului Ali Khamenei.