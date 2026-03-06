După scufundarea unei nave iraniene de către SUA, Sri Lanka preia controlul unei alte nave militare

Pentagonul a difuzat imagini cu momentul în care torpila americană lovește fregata iraniană. Foto: Getty Images

Sri Lanka a preluat controlul asupra unei a doua nave iraniene la o zi după ce un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în aceleași ape, într-un atac în care au murit cel puțin 87 de persoane, scrie BBC.

Nava, Irins Bushehr, a solicitat miercuri permisiunea de a acosta într-un port din Sri Lanka după ce unul dintre motoare s-a defectat. Aproximativ 208 membri ai echipajului au fost evacuați de la bord.

Autoritățile din Sri Lanka au permis navei să acosteze într-un port din nord-estul țării, după mai multe ore de discuții, președintele afirmând că statul nu va „ezita niciodată să protejeze umanitatea”.

Țara din Asia de Sud a subliniat că își menține neutralitatea și că nu va lua partea niciunei tabere, în contextul în care se află prinsă între operațiunile militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului.

„Poziția noastră a fost să ne protejăm neutralitatea, demonstrând în același timp valorile noastre umanitare”, a declarat președintele Anura Kumara Dissanayake într-un comunicat.

„Sri Lanka a intervenit într-un mod care a demonstrat angajamentul nostru față de convențiile internaționale, protejând reputația și demnitatea țării noastre și salvând vieți omenești”, a spus el joi.

Declarațiile sale vin după ce un submarin american a torpilat miercuri fregata iraniană Iris Dena, la aproximativ 44 de mile marine (81 km) în largul coastei sudice a Sri Lankăi.

Fregata, care avea la bord aproximativ 180 de membri ai echipajului, participa la un exercițiu naval multinațional în Golful Bengal. Sri Lanka se află în Oceanul Indian, la sud-est de India și la sud-vest de Golful Bengal.

Scufundarea navei Iris Dena a marcat o nouă escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a calificat incidentul drept o „atrocitate pe mare” și a declarat că Statele Unite vor „regreta amar” atacul.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a prezentat operațiunea drept un exemplu al puterii militare a SUA, afirmând că este „prima scufundare a unei nave inamice cu o torpilă de la Al Doilea Război Mondial”.

Deși este pentru prima dată din 1945 când un submarin american scufundă în acest mod o navă inamică, Marea Britanie și Pakistanul au scufundat nave folosind torpile după acea perioadă.

Iris Dena era una dintre aproximativ 20 de nave ale marinei iraniene distruse după ce Israelul și Statele Unite au lansat, în weekend, lovituri coordonate asupra Iranului.

Joi, nava Iris Bushehr a cerut autorităților din Sri Lanka permisiunea de a intra în port, invocând probleme la motor.

Președintele Dissanayake a permis în cele din urmă acostarea în portul Trincomalee, deși nava se afla în apropierea principalului port comercial al țării, Colombo. El a precizat că exista riscul ca industria maritimă a țării să fie „afectată negativ” dacă nava ar fi acostat în Colombo.

Membrii echipajului navei Irins Bushehr, inclusiv 53 de ofițeri, 84 de cadeți ofițeri, 48 de marinari superiori și 23 de marinari, urmează să fie transportați la Colombo.

Până joi, marina din Sri Lanka continua să caute în apele sale membri ai echipajului de pe Iris Dena care sunt încă dispăruți.

Cei 32 de supraviețuitori ai navei Iris Dena sunt tratați în prezent într-un spital din Galle pentru răni grave.

Sri Lanka menține o politică de nealiniere încă din 1948, anul în care și-a obținut independența.

Țara are relații economice și diplomatice puternice atât cu Iranul, cât și cu Statele Unite.

Sri Lanka a cumpărat petrol brut din Iran în valoare de 250 de milioane de dolari, plata fiind făcută prin exporturi lunare de ceai. În același timp, Statele Unite reprezintă principala piață de export pentru industria de textile și îmbrăcăminte a Sri Lankăi.