Militarii ecuadorieni au descoperit un „narco-submarin” de 35 de metri ascuns într-o rezervație naturală

1 minut de citit Publicat la 12:36 06 Mar 2026 Modificat la 12:36 06 Mar 2026

sursa foto: Ministerul Apărării din Ecuador

Armata Ecuadorului anunță că a confiscat un „narco-submarin” lung de 35 de metri, ascuns într-o rezervație naturală aflată în apropierea graniței cu Columbia, scrie BBC.

Submersibilul semi-scufundabil transporta aproximativ 22.700 de litri de combustibil și era pregătit să pornească într-o „lungă călătorie de trafic de droguri”, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din Ecuador.

Descoperirea a avut loc la scurt timp după ce președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a anunțat intrarea într-o „nouă fază” a războiului dus de guvernul său împotriva cartelurilor de droguri.

Aflat între Columbia și Peru – cei mai mari producători de cocaină din lume – Ecuadorul a devenit o țară-cheie de tranzit pentru drogurile ilegale care pleacă din America de Sud către Statele Unite, Europa și chiar Australia.

Militarii au găsit submarinul într-o zonă de mangrove din rezervația naturală Cayapas–Mataje.

În apropiere, au descoperit și o tabără care, potrivit autorităților, era folosită de grupări criminale drept centru logistic pentru pregătirea ambarcațiunilor destinate traficului de droguri.

Pe lângă submarinul de 35 de metri, forțele de securitate au confiscat și șase bărci rapide, șapte motoare exterioare și zeci de butoaie cu combustibil.

Ministerul Apărării a precizat că, în timpul operațiunii, militarii au fost ținta unor focuri de armă trase de „indivizi înarmați”.

Comunicatul nu menționează efectuarea unor arestări și nici confiscarea unor droguri.

Președintele Noboa colaborează îndeaproape cu administrația Trump pentru a reduce fluxul de droguri din Ecuador către Statele Unite.

La începutul acestei săptămâni, el a discutat despre cooperarea în domeniul securității cu comandantul Comandamentului Sud al SUA, generalul Francis Donovan, în capitala Ecuadorului, Quito.

Totuși, nu există deocamdată informații despre implicarea forțelor americane în operațiunea care a dus la capturarea submarinului narco în zona de mangrove.

Statele Unite au desfășurat însă zeci de lovituri asupra unor ambarcațiuni suspectate că transportă droguri în Oceanul Pacific și în Marea Caraibelor, de când au lansat „Operațiunea Southern Spear”, în luna septembrie.

Peste 150 de persoane au fost ucise în urma acestor lovituri.