Boomul imobiliar din Dubai, zguduit de atacurile Iranului: "Paradisul milionarilor se va închide literalmente”

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului răstoarnă aura crucială de securitate din Dubai.

Războiul din Iran a zdruncinat statutul Dubaiului de centru global al bogăției, în timp ce investitorii se luptă să scape, iar birourile familiale și administratorii de avere își reconsideră prezența în Orientul Mijlociu.

În ultimul deceniu, Dubai s-a promovat cu succes ca un refugiu sigur pentru elita globală. Atrasă de soare, siguranță și venituri scutite de impozite, populația de milionari a Dubaiului s-a dublat din 2014, ajungând la peste 81.000, potrivit Henley & Partners. Piața imobiliară de lux din Dubai a crescut timp de cinci ani consecutivi, 500 de proprietăți fiind vândute anul trecut pentru peste 10 milioane de dolari - față de doar 30 în 2020, potrivit cnbc.

Acum, însă, reputația Dubaiului în materie de siguranță a fost spulberată. În ultima săptămână, hotelul de cinci stele Fairmont The Palm din Dubai, situat pe faimosul său arhipelag artificial, în formă de palmier, a fost lovit de o explozie. Resturile unei drone iraniene doborâte au incendiat hotelul Burj Al Arab, iar aeroportul din Dubai a fost avariat de un atac cu rachete. Marți, Consulatul SUA din Dubai a fost vizat de un presupus atac cu dronă, care a provocat un incendiu în apropiere.

„Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului răstoarnă aura crucială de securitate din Dubai”, a declarat Jim Krane, cercetător la Institutul Baker al Universității Rice. „Modelul economic al Dubaiului se bazează pe rezidenții expatriați care oferă creierul, forța musculară și capitalul de investiții. Ai nevoie de stabilitate și securitate pentru a atrage străini inteligenți.”

Dubaiul și Emiratele Arabe Unite au încercat să liniștească rapid investitorii. Autoritatea Națională pentru Managementul Urgențelor, Crizelor și Dezastrelor din Emiratele Arabe Unite a anunțat sâmbătă că situația este „sub control”. Forțele de poliție din Dubai au amenințat săptămâna aceasta că vor aresta și închide influencerii de pe rețelele sociale care distribuie conținut social care „contrazice anunțurile oficiale sau care ar putea provoca panică socială”.

Alte centre de bogăție din regiune - inclusiv Abu Dhabi, Doha și Riad- sunt, de asemenea, prinse în consecința războiului. Și, la fel ca Dubaiul, au făcut din atragerea celor bogați o politică economică cheie. Cu toate acestea, ascensiunea și dependența Dubaiului de capitalul de bogăție ies în evidență în regiune. Kane a spus că asta se datorează faptului că Dubaiul nu se mai bazează pe veniturile din petrol, așa cum fac vecinii săi, ci se bazează în schimb pe încrederea străinilor.

„Orașul nu poate funcționa dacă toți cei cu pașaport străin fug”, a spus el. „Dubaiul se va închide literalmente. Dubaiul este mai expus riscurilor unui exod de expatriați.”

Dubaiul, un centru pentru bogații planetei

Dubaiul găzduiește acum 237 de magnați care au o avere de peste 100 de milioane de dolari sau mai mult - și cel puțin 20 de miliardari, potrivit Henley & Partners. Se estimează că 9.800 de milionari s-au mutat în Dubai în 2025, aducând o avere de 63 de miliarde de dolari - mai mult decât orice altă țară din lume, potrivit Henley. Majoritatea bogaților din Dubai sosesc din Marea Britanie, China, India și alte părți ale Europei și Asiei. Odată cu începerea diversificării economiei de către familia Maktoum, aflată la conducere, cu zeci de ani în urmă, Dubaiul a creat zone economice speciale și programe de vize de aur pentru a industrializa eficient atragerea averii ca strategie națională.

Dubaiul nu are impozit pe venitul persoanelor fizice, impozit pe câștigurile de capital și impozit pe succesiune, ceea ce îl face ideal pentru persoanele extrem de bogate și birourile familiale.

„Cred că toată lumea și-a dat seama că iranienii vizează cu succes hoteluri de cinci stele și aeroporturi la scară largă, iar acum încep să închidă infrastructura petrolieră”, a spus el. „Nu cred că cineva a crezut că este posibil.”

Un sector care ar putea simți presiunea pe termen lung este piața imobiliară din Dubai. Prețurile imobiliare din Dubai au crescut vertiginos timp de cinci ani consecutivi, stimulate de programul său de vize de aur, care oferă străinilor o viză pe 10 ani pentru achiziționarea unei proprietăți de 550.000 de dolari sau mai mult. Anul trecut, un penthouse de 4.200 de metri pătrați din noul Bugatti Residences a stabilit un preț record pentru Dubai și Emiratele Arabe Unite, vândut pentru 550 de dirhami din Emiratele Arabe Unite, adică aproximativ 150 de milioane de dolari.

Totuși, chiar și înainte de războiul din Iran, existau semne că valul amețitor de construcții din Dubai, creșterea prețurilor și speculațiile pe scară largă ar putea începe să se răcească. În septembrie, UBS a estimat că Dubai avea al cincilea cel mai mare risc de bulă imobiliară dintre cele 21 de orașe mari, clasându-se după Zurich și Los Angeles. În primăvară, Fitch Ratings a prezis o corecție la sfârșitul anului 2025 și în 2026, cu scăderi ale prețurilor de până la 15%.