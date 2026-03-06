Trump îl acuză pe Zelenski că e principalul obstacol în calea păcii: “Acum are și mai puține cărți”

1 minut de citit Publicat la 09:22 06 Mar 2026 Modificat la 09:22 06 Mar 2026

Donald Trump l-a descris pe Volodimir Zelenski drept obstacolul în calea ajungerii la un acord cu Rusia. Foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost principalul obstacol în calea ajungerii la un acord cu Rusia, descriindu-l pe președintele Vladimir Putin ca fiind cooperant. Trump a spus că Zelenski „trebuie să se implice” și să facă compromisuri pentru a asigura un acord.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a descris joi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski drept obstacolul în calea ajungerii la un acord cu Rusia.

„Zelenski, trebuie să se implice și trebuie să încheie un acord”, a declarat Trump într-un interviu acordat Politico.

Trump, revenind la limbajul folosit în timpul unei întâlniri tensionate de la Casa Albă de acum un an, unde el și vicepreședintele JD Vance l-au certat public pe Zelenski, a sugerat că liderul ucrainean se află într-o poziție slabă și trebuie să facă compromisuri.

„Este de neconceput ca el să fie obstacolul”, a fost citat Trump. „Nu aveți cărțile. Acum are și mai puține cărți.”

„Cred că Putin este gata să încheie un acord”, a spus Trump.

Trump a afirmat de mult timp că sprijinul american pentru Ucraina este o risipă pentru Statele Unite și a vorbit admirabil în trecut despre Putin, pe care l-a invitat în Alaska în august.

Ultimele comentarii ale lui Trump despre Ucraina au venit după ce a lansat sâmbătă un război cu Israelul împotriva Iranului, despre care se estimează că a costat deja Statele Unite miliarde de dolari.

Trump a promis că va pune capăt războiului din Ucraina în prima sa zi de mandat, în ianuarie 2025, dar a recunoscut că i s-a părut dificil să atingă obiectivul, Rusia continuând atacurile asupra Ucrainei.

Trump a ezitat să ia măsuri mai agresive împotriva lui Putin, argumentând că este singurul lider care poate negocia cu ambele părți.