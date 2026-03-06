SUA vânează "orașele subterane" ale Iranului: Sunt pline cu rachete și drone, dar drumurile le fac vizibile din satelit

Israelul și SUA folosesc acum drone pentru a monitoriza o duzină de instalații subterane de rachete cunoscute. FOTO: Profimedia Images

“Orașele cu rachete” ale Iranului, reprezentate de facilitățile subterane extinse pentru stocarea și lansarea armelor, au devenit o vulnerabilitate strategică. Monitorizarea constantă cu drone și neutralizarea apărării aeriene au permis Statelor Unite și Israelului să reducă cu 86% lansările iraniene, scrie The Wall Street Journal.

Strategia “orașelor cu rachete” ale Republicii Islamice, considerată cândva un avantaj semnificativ în cazul unui conflict armat, a devenit cea mai mare slăbiciune a sa în timpul conflictului actual cu Israelul și SUA, deoarece ceea ce era o platformă mobilă dificil de vizat a devenit acum o țintă previzibilă ușor de localizat.

SUA și Israelul au intrat într-o fază a operațiunilor lor în care nu este nevoie să se utilizeze vehicule cu echipaj uman pentru a monitoriza instalațiile subterane ale regimului pentru a ataca pozițiile acestora atunci când pregătesc lansatoare.

Având în vedere că apărarea aeriană a Iranului este aproape neutralizată, Israelul și SUA folosesc acum drone pentru a monitoriza o duzină de instalații subterane de rachete cunoscute și desfășoară avioane de vânătoare cu echipaj uman doar pentru a distruge lansatoarele odată ce este detectată activitate în apropierea ieșirilor lor.

„Ceea ce era odată mobil și greu de găsit nu mai este mobil și mai ușor de lovit”, a declarat pentru WSJ Sam Lair, cercetător asociat la Centrul James Martin pentru Studii de Neproliferare.

Raportul mai menționează că, chiar dacă majoritatea instalațiilor sunt aproape complet subterane, acestea au clădiri, drumuri și intrări supraterane care le fac vizibile în fotografiile din satelit.

Amiralul Brad Cooper, care este responsabil de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) și se ocupă de principalele operațiuni din Iran, a declarat în timpul unei conferințe video de presă de marți că Forțele Aeriene Americane „vânează ultimele lansatoare de rachete balistice rămase ale Iranului pentru a elimina ceea ce aș caracteriza drept capacitatea lor de rachete balistice persistentă. Vedem cum scade capacitatea Iranului de a ne lovi pe noi și pe partenerii noștri”.

Acest lucru este însoțit de capacitatea Iranului de a lansa rachete, care a fost redusă considerabil față de cele 500 de atacuri inițiale lansate în primele zile ale operațiunilor. Un raport CENTCOM de miercuri a precizat că atacurile au reușit să reducă lansările Iranului cu 86% în patru zile de război.

Principala problemă acum, potrivit WSJ, este obținerea unei imagini exacte a numărului de lansatoare care sunt încă operaționale pentru regim. „Nimeni nu le poate număra arsenalul, ceea ce înseamnă că există multă incertitudine cu privire la cât timp pot rezista, ceea ce îi ajută”, a declarat pentru WSJ Decker Eveleth, analist de cercetare la CNA Corp., un think tank din zona Washington, DC.

O altă provocare este prezicerea lansărilor, care sunt acum efectuate într-un mod descentralizat, după ce Teheranul a decis să nu se mai bazeze pe înalții săi oficiali pentru a lansa un răspuns la operațiunea SUA și Israel.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) delegase deja funcții în rândurile inferioare înainte de atacul americano-israelian de sâmbătă, potrivit unui raport Reuters. Aceasta a ridicat nivelul erorilor de calcul care ar putea declanșa un război mai amplu, precum atacul Iranului asupra Turciei, o națiune NATO, sau asupra Qatarului.