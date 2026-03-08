Explozie la ambasada SUA din capitala Norvegiei

Poliția a fost desfășurată la ambasada SUA din Oslo după explozia de duminică dimineață. Foto: Profimedia Images

O explozie s-a produs la ambasada SUA la Oslo la primele ore ale dimineții de duminică, anunță poliția norvegiană, citată de BBC.

Forțele de poliție au fost trimise la sediul misiunii diplomatice în jurul orei locale 01:00.

„Poliția este în dialog cu ambasada și nu au fost raportați răniți”, au comunicat autoritățile într-un comunicat.

Nu au fost disponibil imediat informații despre cauza deflagrației sau în legătură cu cine ar putea fi implicat.

Ambasada a suferit pagube minore, conform presei norvegiene.

Reprezentanții misiunii americane nu au făcut comentarii.

Michael Dellemyr, care conduce intervenția poliției, a declarat pentru postul public norvegian NRK că explozia a avut loc la intrarea publică a clădirii.

Ambasada SUA este situată în districtul Morgedalsvegen din Oslo, la aproximativ 7 km de centrul orașului.