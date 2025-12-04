Premierul Belgiei spune că a fost amenințat personal de Moscova, în cazul în care acceptă folosirea activelor ruse înghețate

Premierul Belgiei anunţă că Rusia l-a ameninţat în cazul confiscării activelor blocate. Sursa foto: Hepta

Premierul belgian Bart De Wever a dezvăluit că Rusia l-a ameninţat că îl va urmări „pentru totdeauna” dacă activele ruseşti vor fi confiscate. "Moscova ne-a spus clar că, dacă va avea loc o confiscare, Belgia și eu personal vom resimți consecințele pentru totdeauna. Pare a fi o perioadă destul de lungă”, a declarat De Wever, conform The Moscow Times.

Comisia Europeană a propus oficial miercuri două modalităţi de finanţare a ajutorului oferit Ucrainei în următorii doi ani. Prima este un aşa-numit „împrumut de reparaţii” finanţat din activele ruseşti îngheţate în UE în urma sancţiunilor impuse Rusiei, idee deja prezentată, doar suma fiind acum diferită, în sensul că a fost diminuată de la 140 de miliarde de euro la 90 de miliarde de euro, bani pe care Ucraina ar urma să îi folosească inclusiv pentru a cumpăra arme şi muniţii necesare continuării războiului.

A doua propunere a Comisiei Europene constă în emiterea de datorie comună garantată de bugetul Uniunii Europene, adică de statele membre în mod indirect, pentru a finanţa în continuare ajutorul financiar destinat Ucrainei.

Premierul belgian De Wever s-a arătat sceptic că prima variantă ar fi o idee bună. În timpul unui război, activele suverane sunt înghețate, iar ulterior, statul învins trebuie să renunțe la ele în totalitate sau parțial pentru a-i despăgubi pe învingători, a argumentat De Wever.

"Dar cine crede cu adevărat că Rusia va pierde în Ucraina? Este un basm, o iluzie completă”, a afirmat prim-ministrul belgian, adăugând că o astfel de pierdere este chiar nedorită, deoarece ar duce la instabilitate într-o țară care posedă arme nucleare.

Cum poate fi finanţată Ucraina

Pentru a elimina posibilitatea returnării fondurilor către Rusia în cazul ridicării sancțiunilor, CE a propus justificarea împrumutului pentru reparații prin invocarea unei situații de urgență care a cauzat „dificultăți economice cauzate de acțiunile Rusiei în contextul războiului din Ucraina”.

Acest lucru ar permite ca decizia privind împrumutul să fie adoptată cu o majoritate calificată.

„Nimeni nu își face iluzii. Această decizie va fi cu siguranță contestată în instanță și, foarte posibil, anulată", a declarat un înalt oficial UE pentru Financial Times.

Amenințările lui Dmitri Medvedev

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate Naţională rus, a declarat joi că în cazul în care Uniunea Europeană ar confisca activele ruse îngheţate, atunci aceasta ar putea fi considerată de Moscova o acţiune echivalentă cu un act care justifică războiul.

„Dacă nebuna Uniune Europeană încearcă, în final, să fure active ruse îngheţate în Belgia sub aparenţa unor aşa-numite împrumuturi de reparaţii, Rusia poate vedea această decizie ca echivalentul unui casus belli cu toate implicaţiile aferente pentru Bruxelles şi pentru fiecare ţară UE”, a spus Medvedev.