Viktor Orban crește salariul minim, deși economia Ungariei stagnează de trei ani. "Dă drumul la robinetul cu bani înainte de alegeri"

2 minute de citit Publicat la 16:54 05 Dec 2025 Modificat la 16:54 05 Dec 2025

Premierul Ungariei, Viktor Orban. Foto: Getty Images

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat majorarea salariului minim cu 11% în 2026, după ce angajații și angajatorii au ajuns la un acord, transmite Agerpres, care citează Reuters.

Decizia pune presiune pe buget și vine după ani de stagnare economică. Această realitate forțează Guvernul de la Budapesta să înrăutățească previziunile macroeconomice pentru finele lui 2025 și pentru 2026, adaugă sursa citată.

Confruntat cu o opoziție puternică în alegerile legislative care vor avea loc, probabil în aprilie, Executivul de la Budapesta a anunțat deja majorări salariale în sectorul public, în încercarea de a stimula consumul și de a redresa economia.

Pe de altă parte, analiști cred că după majorările salariale din ultimii ani, coroborate cu performanța economică slabă a Ungariei, finanțarea salariului minim crescut în 2026 va fi dificilă.

Viktor Orban crește salariile minime cu 11% la un avans economic de 2%

În Polonia, cea mai mare economie din Europa Centrală, salariul minim va crește cu 3% în 2026, în timp ce economia ar urma să înregistreze un avans de 3,5%, potrivit analiștilor.

Spre comparație, economia Ungariei ar urma să înregistreze un avans de aproximativ 2%, după trei ani de stagnare.

Viktor Orban a declarat joi că salariul minim va crește la 322.800 forinți (987,97 dolari) pe lună, în timp ce salariul minim pentru angajații calificați va crește cu 7%, la 373.200 forinți.

''Companiile vor fi totuși împinse într-o poziție dificilă. Creșterea medie a salariilor va rămâne aproape de 10% în 2026. Este mult pentru o economie care stagnează de trei ani'', a comentat Peter Virovacz, analist la ING.

Analistul crede că firmele vor fi forțate fie să majoreze prețurile pentru a acoperi costurile cu forța de muncă, fie vor recurge la concedieri.

După ce autoritățile de la Budapesta au anunțat luna trecută că se așteaptă la un deficit de 5% din PIB în 2025 și în 2026, unele abateri de la acest nivel ar putea fi așteptate înaintea alegerilor de anul viitor, ținând cont că premierul a lansat deja un pachet de stimulente fiscale și majorări salariale, în încercarea de a-și spori sprijinul, a subliniat recent Erich Arispe, șeful diviziei de ratinguri suverane pentru Europa emergentă al agenției Fitch.

Analiștii și agențiile de rating anticipează că Viktor Orban dă drumul la robinetul cu bani înainte de alegeri

Ungaria are un rating investițional "BBB" și o perspectivă stabilă, însă ponderea datoriilor țării în PIB este de 72%, mult peste media de 58% a țărilor cu un rating similar.

În condițiile în care nu se întrevede o relaxare a politicii monetare, premierul Viktor Orban a intensificat intervențiile guvernamentale pentru a îmbunătăți încrederea în economie, înaintea alegerilor de anul viitor.

Printre măsurile Executivului de la Budapesta se numără un nou program de subvenționare a achizițiilor de locuințe, prin care debitorilor eligibili le sunt oferite credite ipotecare cu o dobândă de 3%, precum și plafonarea prețurilor la diferite produse.

Printre produsele la care prețurile au fost plafonate se numără cele alimentare și alte produse incluse în coșul de consum și care sunt utilizate la calcularea inflației.