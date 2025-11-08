Victorie majoră pentru Orban. Trump acordă Ungariei o scutire de un an de la sancțiunile privind achizițiile de petrol și gaze rusești

3 minute de citit Publicat la 08:50 08 Noi 2025 Modificat la 08:50 08 Noi 2025

Trump acordă Ungariei o scutire de un an de la sancțiunile privind achizițiile de petrol și gaze rusești. FOTO Getty Images

Președintele american Donald Trump a acordat Ungariei o scutire de un an de la sancțiunile impuse pentru continuarea achizițiilor de petrol și gaze din Rusia, a confirmat un oficial al Casei Albe pentru BBC News. Decizia vine după ce, luna trecută, SUA au inclus pe lista neagră două dintre cele mai mari companii petroliere rusești, amenințând cu sancțiuni statele sau entitățile care continuă să cumpere de la acestea.

Anterior, Trump declarase că ia în considerare o derogare pentru premierul ungar Viktor Orban, un aliat apropiat, care a menținut relații bune cu Moscova pe tot parcursul războiului din Ucraina.

Vorbind vineri, în timpul vizitei lui Orban la Casa Albă, președintele american a spus că o scutire este analizată, întrucât „este foarte dificil pentru el [Orban] să obțină petrol și gaze din alte regiuni”.

După întâlnire, ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a scris pe platforma X că Washingtonul a oferit Budapestei „o scutire totală și nelimitată de la sancțiunile privind petrolul și gazele”.

A major outcome of today’s meeting between President @realDonaldTrump and @PM_ViktorOrban: the United States has granted Hungary a full and unlimited exemption from sanctions on oil and gas. We are grateful for this decision, which guarantees Hungary’s energy security. — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) November 7, 2025

Un oficial american a precizat ulterior pentru BBC că scutirea este, de fapt, limitată la un an.

Această decizie a lui Trump reprezintă o victorie majoră pentru Viktor Orbán, care afirmase că sancțiunile ar fi ruinat economia Ungariei. În timpul părții publice a întrevederii, președintele american s-a arătat înțelegător față de poziția Ungariei, o țară fără ieșire la mare, dependentă de importurile de energie din Rusia, dar nu a oferit inițial o garanție clară. Ulterior însă, a devenit evident că a acordat o scutire de un an, un gest care pare să contrazică declarațiile sale de acum două săptămâni, când promitea sancțiuni severe pentru oricine face afaceri cu companiile energetice rusești.

În cadrul înțelegerii, Ungaria s-a angajat să cumpere gaze naturale americane în valoare de câteva sute de milioane de dolari, o decizie care ar putea fi privită cu ostilitate în mai multe capitale europene, unde guvernele critică de ani de zile atitudinea prietenoasă a Budapestei față de Moscova.

Orban a fost de mult timp un aliat personal și politic apropiat al lui Trump, preluând o mare parte din retorica populistă de dreapta a acestuia, mai ales în chestiuni legate de imigrație și valori sociale. Această loialitate pare să-i fi adus premierului ungar un tratament preferențial într-un moment delicat, în pragul alegerilor dificile din primăvară.

Trump a adăugat că, deși Ungaria se confruntă cu provocări logistice unice, inclusiv lipsa accesului la o mare prin care ar putea importa petrol, este „foarte deranjat” de alte state europene care, deși nu sunt lipsite de porturi, continuă să cumpere resurse din Rusia.

La rândul său, Orban, care a rezistat constant presiunilor Uniunii Europene de a sancționa Moscova pentru războiul din Ucraina, a apărat legăturile sale energetice cu Rusia, afirmând vineri că gazoductele „nu sunt ideologice sau politice, ci o realitate fizică” impusă de lipsa porturilor. Premierul ungar a folosit dependența țării sale de energia rusească pentru a menține relațiile bune cu Kremlinul, dar și ca argument electoral, promițând alegătorilor „energie rusească ieftină” înaintea scrutinului programat pentru aprilie.

Trump și Orbán au discutat vineri și despre războiul din Ucraina – prima lor întâlnire oficială de la revenirea președintelui american la putere – inclusiv posibilitatea unor negocieri cu Vladimir Putin. „El [Orban] îl înțelege pe Putin și îl cunoaște foarte bine... Cred că Viktor simte că vom reuși să punem capăt acestui război într-un viitor nu prea îndepărtat”, a declarat Trump.

Liderul ungar, la rândul său, a afirmat că doar SUA și Ungaria își doresc cu adevărat pacea în Ucraina. „Toate celelalte guverne preferă continuarea războiului, pentru că multe dintre ele cred că Ucraina poate câștiga pe front, ceea ce reprezintă o neînțelegere a realității”, a spus Orban.

Trump l-a întrebat: „Deci spui că Ucraina nu poate câștiga acel război?” La care Orban a răspuns: „Știi, un miracol se poate întâmpla.”

Pe lângă problema sancțiunilor energetice, industria auto orientată spre export a Ungariei a fost afectată de tarifele impuse de administrația Trump asupra bunurilor europene, agravând o economie deja fragilă.

În ciuda conflictelor frecvente cu liderii Uniunii Europene privind migrația, democrația și statul de drept, Trump a îndemnat Europa să „respecte foarte, foarte mult acest lider, pentru că a avut dreptate în privința imigrației.”