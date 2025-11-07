Dilema lui Viktor Orban, care s-a dus cu un Wizz Air închiriat la Casa Albă: Petrol rusesc sau o favoare de la Trump

Premierul Ungariei, Viktor Orban, face o vizită vineri la Casa Albă, și se va întâlni cu președintele Donald Trump. FOTO: Getty Images

Premierul Ungariei, Viktor Orban, face o vizită vineri la Casa Albă, și se va întâlni cu președintele Donald Trump. El încearcă să medieze o nouă întâlnire la Budapesta între Donald Trump și Vladimir Putin, pentru încheierea războiului din Ucraina. Dincolo de asta, însă, Orban și-ar dori ca președintele american să vină lîn Ungaria, pentru a-și întări imaginea înainte de alegerile parlamentare din aprilie, scrie The Guardian. Orban va solicita totodată o excepție de la sancțiunile americane privind petrolul rusesc.

Întâlnirea de la Budapesta, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, va avea loc, în cele din urmă, a anunțat Viktor Orban, înainte de întâlnirea cu Trump.

„Summitul va avea loc, deoarece a fost anunțat. Întrebarea este dacă summitul are scopul de a ne apropia de pace, având în vedere că scopul negocierilor este de a ne apropia de un acord și de pace, sau dacă se așteaptă până când se va ajunge la un acord cu privire la toate problemele, iar la reuniune nu ne vom apropia de pace, ci vor anunța acordul. Acest lucru nu a fost încă decis.

Deci va avea loc un summit de pace. Nu știm încă dacă va fi summitul final de pace care va aduce o soluție sau un pas important către pace”, a spus Orban.

Așadar, prioritatea lui Orban, potrivit apropiaților săi, este să obțină o vizită a lui Trump în Ungaria, în contextul unei provocări politice interne fără precedent, venite din partea unui nou lider al opoziției, înaintea alegerilor parlamentare din aprilie. O vizită a președintelui american ar întări imaginea lui Orban ca om de stat și ar mobiliza electoratul conservator, cred consilierii săi.

„Orban vrea ca Trump să vină la Budapesta înainte de alegeri”, a declarat o sursă din cadrul unui institut de politică externă al guvernului ungar. „Aceasta este prioritatea principală. Vor discuta despre problema gazului rusesc, dar ceea ce îl interesează cel mai mult pe Orban sunt alegerile.”

„Un favor politic major”

Analista politică Zsuzsanna Végh, de la German Marshall Fund, a afirmat că o astfel de vizită ar reprezenta „un favor politic major” din partea președintelui american. Trump a lipsit până acum de la toate evenimentele internaționale majore desfășurate la Budapesta, inclusiv de la conferințele CPAC.

Criticat adesea ca fiind „calul troian al lui Putin” în Uniunea Europeană, Orban și-a consolidat relațiile cu Trump încă din primul mandat al acestuia. Trump și apropiații săi au lăudat de mai multe ori Ungaria lui Orban, prezentând-o drept un model de urmat, un fel de „Disneyland conservator”.

Gergely Gulyás, șeful de cabinet al lui Orban, a declarat într-o conferință de presă că întâlnirea de vineri reprezintă „o oportunitate pentru cei doi șefi de stat de a stabili foaia de parcurs care ar putea duce la o întâlnire SUA–Rusia și, prin aceasta, la un acord de pace între Rusia și Ucraina.”

O tentativă anterioară de mediere a eșuat după ce ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a adoptat o poziție intransigentă în timpul unei convorbiri cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Totuși, observatorii cred că Orban va readuce subiectul în discuție, încercând să valorifice dorința lui Trump de a juca rolul de mediator în conflictele internaționale.

Organizarea unui summit între Trump și Putin, lider aflat sub incidența unui mandat de arestare al Curții Penale Internaționale, ar reprezenta „o sfidare directă la adresa celorlalți lideri europeni”, a declarat Max Bergmann, directorul programului Europa, Rusia și Eurasia de la Center for Strategic and International Studies.

Problema petrolului rusesc

Oficialii americani au subliniat că Trump și-a exprimat clar dorința ca toate statele europene să renunțe la dependența energetică de Rusia, amintind că SUA au sancționat inclusiv țări precum India pentru continuarea achizițiilor de petrol rusesc.

Totuși, oficialii europeni privesc cu scepticism intențiile Casei Albe. Un diplomat european de rang înalt a declarat că solicitarea americană ca Europa să oprească achizițiile de petrol rusesc nu a fost niciodată menită să fie aplicată integral. „Nu s-a așteptat niciodată ca Ungaria sau Slovacia să își întrerupă legăturile energetice cu Rusia… iar, ca urmare, Statele Unite nu ar fi fost nevoite să ia nicio măsură”, a explicat diplomatul.

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a declarat pentru The Guardian, la Adunarea Generală a ONU, că ruperea legăturilor energetice cu Rusia ar fi „un vis”. Săptămâna trecută, Gulyás a spus că obiectivul Ungariei este „obținerea unei excepții de la sancțiunile americane, astfel încât achizițiile de gaz și petrol rusesc să poată continua în mod constant”.

După anunțul SUA privind sancțiunile impuse giganților energetici ruși Lukoil și Rosneft, analiștii consideră că întâlnirea de la Casa Albă va fi un test al seriozității administrației Trump în privința intensificării presiunii asupra Moscovei prin aplicarea sancțiunilor la nivel global. „Această întâlnire ne va arăta cât de serios tratează Trump problema sancționării energiei rusești”, a spus Bergmann. „Dacă subiectul nu este abordat, înseamnă că nu ne interesează cu adevărat… dacă devine un punct central al discuției, atunci ar putea fi un semnal că suntem dispuși să adoptăm o linie mai dură.”

Orban și delegația sa, formată din miniștri, oameni de afaceri și influenceri pro-Orban care poartă șepci inscripționate „MEGA” (Make Europe Great Again), merg de data aceasta cu un avion Wizz Air închiriat. Liderul de dreapta a fost anterior criticat pentru utilizarea avioanelor private la meciuri de fotbal și alte evenimente neoficiale.

Într-o conferință de presă susținută miercuri la Budapesta, ministrul de externe Péter Szijjártó a descris perioada președinției Trump drept „epoca de aur” a relațiilor dintre SUA și Ungaria, subliniind: „Totul s-a schimbat când Donald Trump a venit la putere. În loc de ostilitate, acum Ungaria este privită ca un prieten la Washington.”

„Orban vrea cu siguranță să valorifice politic această vizită, iar acest lucru este deja evident din acoperirea mediatică”, a spus Végh. „Nu îmi amintesc o altă întâlnire bilaterală recentă care să fi primit atâta atenție online.” „Indiferent de rezultat, pe plan intern vizita va fi prezentată ca un mare succes, cu Orban pozând în lider respectat la nivel internațional”, a adăugat ea. Campania partidului Fidesz se bazează parțial pe imaginea de influență globală a premierului, menită să distragă atenția de la eșecurile guvernării interne.

Végh a precizat că o chestiune cheie este dacă Orban va reuși să discute în privat cu Trump. „Ar fi în interesul lui Orban să arate că a avut o întrevedere tête-à-tête cu Trump”, a spus ea. „O astfel de întâlnire ar putea genera îngrijorări în rândul Ucrainei și al aliaților săi internaționali.”