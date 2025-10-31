FT: Nota secretă trimisă de Moscova și telefonul dat de Lavrov care au dus la anularea Summitului Trump-Putin. Ce au cerut rușii

Financial Times: SUA au anulat întâlnirea Trump - Putin, după poziţia fermă a Rusiei în privinţa cererilor legate de Ucraina. Sursa foto: Getty Images

Statele Unite au anulat summitul planificat să aibă loc la Budapesta între preşedintele Donald Trump şi omologul său rus, Vladimir Putin, în urma poziţiei ferme a Rusiei în ceea ce priveşte cererile sale intransigente legate de Ucraina, a relatat vineri Financial Times (FT), potrivit Agerpres.

Decizia a fost luată după o convorbire tensionată între şefii diplomaţiei celor două ţări, a declarat FT, citând persoane familiarizate cu situaţia.

Planurile pentru un summit la Budapesta în luna octombrie între Trump şi Putin au fost suspendate după ce Moscova a rămas fermă pe poziţii în privinţa cererilor sale, inclusiv ca Ucraina să cedeze mai mult teritoriu ca o condiţie pentru un armistiţiu.

Preşedintele Trump susţine apelul Ucrainei pentru un armistiţiu imediat pe liniile actuale, aminteşte Reuters.

Summitul, anulat după ce Moscova a trimis o notă la Washington

La câteva zile după ce Trump şi Putin au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei pentru a discuta despre modalităţile de a pune capăt războiului din Ucraina, Ministerul de Externe rus a trimis o notă la Washington, subliniind aceleaşi cerinţe de a aborda ceea ce preşedintele Putin numeşte "cauzele profunde" ale invaziei ruse în Ucraina, care includ concesii teritoriale, o reducere drastică a forţelor armate ale Ucrainei şi garanţii că ţara nu va adera niciodată la NATO, relatează FT.

SUA au anulat apoi summitul în urma unei convorbiri telefonice între ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, şi secretarul de stat american, Marco Rubio, după care secretarul de stat american i-a comunicat preşedintelui Donald Trump că Moscova nu manifestă nicio dorinţă de a negocia, adaugă raportul FT.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luna aceasta că, deşi Ucraina este pregătită pentru discuţii de pace, nu îşi va retrage mai întâi trupele din teritorii suplimentare, aşa cum a cerut Moscova.