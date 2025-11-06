Moscow Times: Serghei Lavrov a căzut în dizgrația lui Vladimir Putin. Ce l-a supărat pe liderul de la Kremlin

2 minute de citit Publicat la 17:05 06 Noi 2025 Modificat la 17:06 06 Noi 2025

Serghei Lavrov, unul dintre cei mai vechi aliaţi ai lui Putin, ar fi căzut în dizgraţia președintelui rus. Sursa foto: Hepta

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pare să fi căzut în dizgrația Kremlinului după o convorbire dezastruoasă cu secretarul de stat american Marco Rubio, care a dus la eşecul summitului dintre Vladimir Putin și Donald Trump ce ar fi trebuit să aibă loc la Budapesta, informează The Moscow Times.

Lavrov nu a participat la reuniunea istorică a Consiliului de Securitate al Rusiei, prezidată de Putin pe 5 noiembrie, deşi conduce Ministerul de Externe de peste 20 de ani şi este unul dintre cei mai vechi aliaţi ai lui Vladimir Putin.

La o întâlnire cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, din care face parte și Lavrov, Putin le-a cerut colaboratorilor săi să ia în considerare propunerile de reluare a testelor nucleare, pe care Rusia le-a efectuat ultima dată în 1990.

Lavrov „a absentat în mod deliberat” de la întâlnire, a declarat o sursă pentru Kommersant. Lavrov a fost singurul membru permanent al Consiliului de Securitate care a lipsit de la reuniunea istorică.

Lavrov și-a pierdut, de asemenea, statutul de șef al delegației ruse la summitul G20. Anul acesta, aceasta va fi condusă de adjunctul șefului de cabinet al Administrației Prezidențiale, Maxim Oreșkin, a anunțat joi secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov. Potrivit acestuia, decizia de a-l numi pe Oreșkin a fost luată de Putin.

Putin a decis să nu participe la summitul G20, care va avea loc anul acesta în Africa de Sud, semnatară a Statutului de la Roma și obligată să-l aresteze pe liderul de la Kremlin în baza unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională.

În 2025, din cauza unui mandat de arestare emis de CPI, Putin nu a putut zbura în Brazilia pentru summitul BRICS. Iar în 2022, a ratat summitul G20 de la Bali. În ambele cazuri, Lavrov a fost șeful delegației ruse.

De ce a fost Lavrov ostracizat

Serghei Lavrov a căzut în digraţia lui Putin după ce a purtat o conversație telefonică cu Rubio pe 21 octombrie, în timpul căreia trebuia să discute termenii viitorului summit Putin-Trump de la Budapesta.

Cu toate acestea, Rubio i-a recomandat lui Trump să anuleze întâlnirea, iar întreruperea summitului a fost urmată de sancțiuni americane împotriva Rosneft și Lukoil - primele de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Motivul anulării summitului a fost poziția intransigentă a Kremlinului, care „a vrut prea mult” și a respins un armistițiu în Ucraina.

După conversația eșuată cu Rubio, Lavrov a vorbit din nou despre un „regim nazist” la Kiev și a cerut să fie abordate „cauzele profunde ale conflictului”.

Un armistițiu imediat ar duce la „păstrarea majorității Ucrainei sub controlul unui regim nazist”, iar Occidentul ar „pompa” din nou Forțele Armate Ucrainene cu arme pentru „acțiuni teroriste sub formă de atacuri împotriva infrastructurii civile a Rusiei”, a susținut Lavrov.