Trump anunță că nu se va întâlni cu Putin până nu va considera că există un acord privind pacea: "Nu vreau să-mi pierd timpul"

<1 minut de citit Publicat la 22:32 25 Oct 2025 Modificat la 22:32 25 Oct 2025

Donald Trump spune că nu vrea să-și piardă timpul în discuții cu Vladimir Putin dacă acesta din urmă nu este dispus la un acord de pace în Ucraina. Foto: Hepta

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenționează să se întâlnească față în față cu omologul rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina, relatează Agerpres, care citează Reuters.

"Trebuie să știm că vom face o înțelegere. Nu îmi voi pierde timpul", le-a spus Trump jurnaliștilor la Doha.

Liderul de la Washington s-a întâlnit sâmbătă, la bordul avionului său, cu emirul și premierul Qatarului pentru discuții privind fragilul armistițiu din Fâșia Gaza, în timpul unei escale, în drumul său către Malaezia.

Președintele american a afirmat că eforturile de stabilizare a enclavei palestiniene a avansează și că o forță internațională va fi desfășurată în curând.

"Ar trebui să fie o pace durabilă", le-a spus Trump jurnaliștilor, întrebat despre situația din Gaza.

El a adăugat că guvernul din Qatar ar fi dispus să contribuie cu trupe de menținere a păcii, dacă va fi necesar, și a lăudat statul din Golf, pe care l-a numit un aliat important şi un actor cheie în stabilitatea regională.