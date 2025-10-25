Trump anunță că nu se va întâlni cu Putin până nu va considera că există un acord privind pacea: "Nu vreau să-mi pierd timpul"

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenționează să se întâlnească față în față cu omologul rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina, relatează Agerpres, care citează Reuters.
"Trebuie să știm că vom face o înțelegere. Nu îmi voi pierde timpul", le-a spus Trump jurnaliștilor la Doha.
Liderul de la Washington s-a întâlnit sâmbătă, la bordul avionului său, cu emirul și premierul Qatarului pentru discuții privind fragilul armistițiu din Fâșia Gaza, în timpul unei escale, în drumul său către Malaezia.
Președintele american a afirmat că eforturile de stabilizare a enclavei palestiniene a avansează și că o forță internațională va fi desfășurată în curând.
"Ar trebui să fie o pace durabilă", le-a spus Trump jurnaliștilor, întrebat despre situația din Gaza.
El a adăugat că guvernul din Qatar ar fi dispus să contribuie cu trupe de menținere a păcii, dacă va fi necesar, și a lăudat statul din Golf, pe care l-a numit un aliat important şi un actor cheie în stabilitatea regională.