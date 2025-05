Carlos Sainz Senior ar putea candida la funcţia de preşedinte FIA

Ben Sulayem, care a fost ales preşedinte la sfârşitul anului 2021, a avut un mandat controversat în fruntea organismului de conducere din motorsport. Foto: Getty Images

Carlos Sainz Senior, tatăl pilotului de la Williams, ar putea candida la preşedinţia Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), la alegerile care vor avea loc în decembrie împotriva actualului preşedinte Mohammed Ben Sulayem. În vârstă de 63 de ani, tatăl pilotului de Formula 1 de la Williams se bucură de un sprijin larg din partea a numeroşi conducători din mai multe categorii ale motorsportului asupra cărora are jurisdicţie FIA, scrie SkyNews, potrivit Agerpres.



Sainz, dublu campion mondial de raliuri, este posibilul candidat important despre care s-a zvonit de ceva timp că se pregăteşte pentru a concura împotriva lui Ben Sulayem la alegerile din decembrie. Momentan, nu există indicii privind îngrijorări din partea echipelor de Formula 1 legate de un posibil conflict de interese în cazul în care Carlos Sainz Sr ar prelua conducerea sportului, în contextul în care fiul său concurează în competiție. Spaniolul ar putea delega deciziile care ar putea avea impact asupra aspectelor competiționale

O persoană de rang înalt de la o echipă din Formula 1 a declarat, pentru Sky Sports, că trecutul ireproşabil al lui Sainz Sr în ce priveşte integritatea personală ar îndepărta orice îngrijorări şi el trebuie să fie considerat drept un candidat foarte plauzibil. Chiar dacă Sainz ar avea sprijinul unor persoane importante din motorsport, pentru a fi ales el are nevoie de a obţine sprijinul de la membri FIA, în rândul cărora actualul preşedinte Ben Sulayem are o cotă de popularitate.



Ben Sulayem, care a fost ales preşedinte la sfârşitul anului 2021, a avut un mandat controversat în fruntea organismului de conducere din motorsport, dar este dornic să îşi extindă mandatul. În cadrul organizaţiei au existat schimbări neprevăzute în poziţiile înalte, cea mai recentă plecare fiind demisia de luna trecută a vicepreşedintelui pentru sport, Robert Reid, existând îngrijorări asupra direcţiei de conducere a forului sub preşedinţia lui Ben Sulayem.



Ben Sulayem a fost implicat într-o dispută cu numeroşi piloţi din diferite categorii privind decizia sa de introduce amenzi şi pedepse mai dure pentru injurii sau alte abateri similare. Luna trecută, directorul Asociaţiei Piloţilor de Grand Prix, George Russell, i-a cerut preşedintelui Ben Sulayem să aducă unele completări suplimentare la declaraţia în care preşedintele FIA a spus că ia în considerare actualizarea regulilor de conduită.



Septuplul campion mondial, Lewis Hamilton, a insistat asupra faptului că piloţii trebuie să aibă un loc reprezentativ la masa discuţiilor în ceea ce priveşte conducerea acestui sport. Sainz Senior este dornic să lucreze într-o manieră de cooperare cu piloţii şi să furnizeze Asociaţiei Piloţilor de Grand Prix o mai mare influenţă privind regulile acestui sport.



Alegerile sunt programate să aibă loc la Adunarea Generală a FIA din Uzbekistan de la data de 12 decembrie 2025.